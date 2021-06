Uomini e Donne, Tina Cipollari lascia il programma? Arriva la risposta

Tina Cipollari rimane a Uomini e Donne: ci sarà anche nella nuova edizione. I fan dell’opinionista erano preoccupati, ma è arrivata la verità

La conferma è finalmente arrivata e i suoi fan hanno tirato un sospiro di sollievo. Tina Cipollari non lascerà Uomini e Donne. La famosa opinionista rimane al suo posto anche per la prossima edizione del programma di Maria De Filippi. Eppure, nelle ultime settimane si erano rincorse voci di un suo addio alla storica trasmissione. Un’ipotesi che aveva fatto rimanere male moltissimi spettatori del dating show del pomeriggio.

Va detto che c’era anche una nutrita fetta di persone che era contenta di non vedere più la Cipollari. Del resto la donna è nota per i suoi comportamenti a volte estremi e divide il pubblico. Ma la maggioranza della platea del programma l’ha sempre sostenuta. Tutti a fare il “tifo” per lei, che intanto ha fatto sapere che non lascerà Uomini e Donne.

Tina Cipollari non lascia “Uomini e Donne”: il trasloco a Torino non incide

E chiaramente, dovrà rassegnarsi anche la sua “nemica”, Gemma Galgani. La notizia arriva da Dagospia, che mette fine alle voci di un addio di Tina. Il suo addio alla trasmissione è stato bollato come “fake news” anche se questa voce si è sentita spesso negli ultimi anni. Tra l’altro proprio lei stessa, a volte, ha fatto capire di voler lasciare la trasmissione.

Tra le cause tirate in ballo c’è il trasferimento di Tina da Roma a Torino, dove vive il suo compagno Vincenzo. Molti hanno pensato che le difficoltà logistiche potevano incidere sul suo futuro in trasmissione. Invece, non ci sono problemi da questo punto di vista, visto che Tina Cipollari rimarrà al suo posto. Il pubblico di Uomini e Donne si prepara a un’altra stagione di discussioni, litigi e pettegolezzi.