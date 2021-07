William e Kate, l’incredibile segreto che cambia tutto

In tanti si chiedono quali sia il segreto di una famiglia felice come quella di William e Kate. Le letture dal piccolo George sono un indizio

William e Kate e la loro famiglia: in tanti si chiedono quale sia il segreto della loro felicità. Non solo all’interno del loro nucleo familiare, ma anche quella che trasmettono all’esterno. Kate Middleton e suo marito sono a capo di moltissime associazioni e organizzazioni che promuovono nobili cause, soprattutto per i bambini e i giovani in difficoltà. Non solo un sostegno concreto, ma anche morale con opere di intrattenimento, col fine di promuovere la cultura e l’istruzione.

L’obiettivo è, naturalmente, dare a queste persone con meno possibilità l’opportunità di un futuro migliore. Promotrice, in particolare, è Kate Middleton: donna di cultura, oltre che di fascino, da sempre appassionata di arte, fotografia e lettura. Passioni che la mamma trasmette al piccolo George, suo figlio. Ecco perché moltissime persone si chiedono quale sia il segreto di un bambino così brillante e intelligente.

Leggi anche – Royal Family: William? Altro che principe azzurro. Era Kate a farlo ogni volta

William e Kate: il segreto è in alcuni libri… speciali

- Advertisement -

Sicuramente una famiglia attenta e solida, che mette il suo sviluppo personale e caratteriale al primo posto. Come George anche gli altri bambini della casa reale sono seguitissimi: dalla principessina Charlotte fino ad Archie, il nipotino figlio di Harry e Meghan, i duchi di Sussex. I libri, in particolare, sono il segreto della famiglia reale, così tanto seguita e amata in tutto il mondo. Come si legge su Town and Country, i duchi di Sussex e Cambridge hanno svelato che i gusti dei loro figli sono già ben delineati. E tutti i bambini di casa leggono svariati libri.

Leggi anche – Meghan Markle trema: colpa di un incontro sospetto di Harry all’inaugurazione della statua di Lady D

Tra questi, se qualcuno ha la curiosità di farli provare anche ai propri figli, c’è “La strega Rossella”, “Il Gruffalò” e “Papero! Coniglio!”. Tutti libri tradotti in lingua italiana e disponibili nel nostro paese. In particolare, la “Strega Rossella” è molto amata in casa dei duchi di Cambridge, mentre George e la piccola Charlotte adorano le storie del “mostro” Gruffalò. Di recente Meghan pubblicò un video nel quale si vedeva lei che leggeva al piccolo Archie proprio “Papero! Coniglio!”, facendo felice il bimbo di casa Mountbatten-Windsor e tutti i suoi cuginetti.