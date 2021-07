Brave and Beautiful, anticipazioni dal 5 al 9 luglio 2021: quello che accadrà nelle prossime puntate della soap opera di Canale 5

In questi giorni d’estate fare compagnia al pubblico di Canale 5 ci pensa la famosissima soap opera turca “Brave and Beautiful”. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì, terrà compagnia ai telespettatori con i suoi intrighi e le sue storie. In questa settimana tanti avvenimenti particolari e nuovi intrecci, a partire da Cesur, che appena arrivato dai Korludag salva la vita a Suhan. Si tratta della la figlia di Tahsin Korludag, il “padre” padrone di quelle zone. E’ suo il dominio su queste terre e da qui si svelano intrecci e complotti.

Ne sa qualcosa Korhan, fratello di Suhan, che è spostato con Cahide ma viene sempre messo in difficoltà dal padre Tahsin. E a complicare le cose un possibile interesse che nasce tra Cesur e Suhan, anche se la donna è fidanzata con Bulent. Con lui non sembra essere del tutto felice. Eppure, Korhan sembrava aver conquistato la stima del padre quando comunicò l’intenzione di avere un figlio, che sarebbe stato il primo nipote maschio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brave and Beautiful (@braveandbeautiful82)

- Advertisement -

Leggi anche – Can Yaman e Diletta Leotta: tensione per la coppia, i paparazzi riprendono tutto

Brave and Beautiful, cosa accade nelle puntate di questa settimana: anticipazioni

Eppure, la sua compagna Cahide non riesce a rimanere incinta ed è probabile che il problema non sia soltanto passeggero. Purtroppo Suhan è ancora turbata dall’incidente e dall’incontro con Cesur. Si rende conto che quell’uomo non le è indifferente quando lo incrocia in occasione della visita alla sua cavalla, Carezza. Intanto Tahsin decide di licenziare lo stalliere Kernal, che viene – però – subito assunto da Cesur. I due visitano la tenuta e scoprano che il corso d’acqua che serviva a foraggiarla è stato deviato. Creando molti problemi e rendendo la terra improduttiva.

Leggi anche – Patrizio Rispo, dal grande successo ai gravi problemi di salute: un dramma inconfessabile

Kernal assume subito degli operai per ripristinare la situazione, ma Tahisin si è già mosso per annullare la vendita. Fortunatamente, insorgono problemi con il catasto che rischiano di bloccare le operazioni per sempre. Intanto Cahide proverà ancora a farsi mettere incinta e si rivolgerà alla farmacia di Adalet per chiedere consigli e confidando sulla discrezione di Necla, la dottoressa della farmacia. Insomma, un’altra settimana da vivere intensamente con Brave and Beautiful.