Tra le tante usanze della Royal Family ce n’è una che ha complicato la vita di Kate Middleton una volta diventata la compagna di William

La vita da principessa è qualcosa che tutte le donne, almeno una volta nella vita, hanno sognato. Budget illimitato per lo shopping, gioielli, proprietà smisurate e amici famosi: una vera e propria favola.

Eppure la realtà poi spesso non equivale alle aspettative. Basti prendere ad esempio la Royal Family e tutti i problemi venuti a galla negli ultimi anni, di cui il più famoso è stato sicuramente lo scandalo tirato fuori da Harry e Meghan.

La storia della famiglia reale d’Inghilterra è stata da sempre al centro delle attenzioni mondiali, anche prima dell’era social. E’ chiaro che adesso, in un momento in cui tutti noi possiamo improvvisarci “paparazzi” e fare una foto o un video ad un personaggio famoso incontrato per strada, è più facile venire a conoscere dei fatti curiosi o delle vicende scabrose.

Ce n’è una, ad esempio, che ha colpito in particolare William e Kate, ma che riguarda da vicino tutti i membri della famiglia reale.

Royal Family, se Kate deve pagare i conti di William: il motivo

Non sappiamo se siete a conoscenza, per esempio, che tutte le persone appartenenti alla dinastia reale, specialmente quelli “senior”, non possono utilizzare il denaro. Immaginate il paradosso: avete la possibilità di acquistare praticamente qualsiasi cosa, ma non potete prendere una banconota dal vostro portafoglio.

Un’usanza che risale a tempi decisamente più antichi, in cui usare il denaro era considerata una volgarità e non avvezza alle persone di sangue blu. La regola però non è stata mai cambiata: l’unica eccezione prevista era il Maundy Tuesday, durante la quaresima, quando la regina era solita fare l’elemosina.

Niente cash nè carte di credito per la Royal Family, tanto che anni fa quando William e Kate erano ancora fidanzati i due vennero paparazzati all’interno di un minimarket in Galles. La coppia era in vacanza in montagna e fu proprio Kate a dover mettere mano al portafoglio. La foto destò grande clamore in tutto il mondo, meno che in Gran Bretagna: lì, si sa, la tradizione è sacra.