Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono una coppia famosissima in tutta Italia. Entrambi protagonisti da anni in tv, lei con le ricette, lui con telecronache e programmi sportivi, sono amatissimi dal pubblico a casa ma spesso anche criticati.

Del resto nell’era social, in cui è possibile comunicare ed interagire più facilmente con i personaggi del mondo dello spettacolo, è facile ritrovarsi sommersi di critiche se si sbaglia una ricetta oppure si dice qualcosa a favore della squadra avversaria in telecronaca.

I due comunque restano sempre sorridenti ed affiatati, anche nella vita privata. Benedetta e Fabio vivono insieme ormai da tantissimi anni e dalla loro unione sono nati tre figli: Matilde, Eleonora e Diego. Ebbene sembra proprio che la primogenita abbia tutte le carte in regola per ricalcare le orme dei suoi genitori.

Matilde, la figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa sulle orme dei genitori

Matilde Caressa, infatti, è davvero molto bella: fisicamente ricorda molto mamma Benedetta, mentre dal padre ha preso la spigliatezza e la simpatia davanti alle telecamere.

La ragazza ama la musica e come tutti i giovani di oggi spesso si esibisce sui social oppure durante le dirette su Twitch, la piattaforma video nata inizialmente come comunità di gamer ma presto diventata fonte di intrattenimento.

Inoltre Matilde è stata già protagonista in tv, dimostrando grandi doti da attrice: per ben due volte, infatti, ha partecipato al programma “Le Iene” come complice per gli scherzi fatti ai suoi genitori Benedetta Parodi e Fabio Caressa.

Poche ore fa la ragazza si è finalmente diplomata: sulle sue stories di Instagram ha pubblicato un paio di video relativi al termine degli esami di maturità. Qualche giorno fa, invece, Matilde ha deciso di accorciarsi i capelli, prendendo forse ispirazione da Uma Thurman in Pulp Fiction. C’è anche chi l’ha paragonata a Victoria Beckham. Insomma, paragoni decisamente importanti!