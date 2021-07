Il Grande Fratello ha lanciato tantissimi personaggi nel mondo dello spettacolo. C’è chi invece ha avuto meno fortuna e oggi fa un’altra vita

Il Grande Fratello, da sempre, è stato un grandissimo trampolino di lancio per moltissime persone che nutrivano l’ambizione di lavorare nel mondo dello spettacolo. La prima edizione, che risale ormai a 20 anni fa, riscosse un successo straordinario e da allora sono in tanti che hanno voluto tentare la fortuna sottoponendosi alle prove della casa per poi uscirne come personaggi famosi.

Come in ogni cosa, però, sono stati in pochi ad avere successo e notorietà a lungo termine. La maggior parte dei concorrenti, infatti, passati pochi mesi dall’uscita della casa hanno subito il cosiddetto effetto boomerang e sono finiti nel dimenticatoio.

Non tutti hanno avuto la fortuna, ad esempio di Luca Argentero ed Eleonora Daniele, ancora oggi presenti nel mondo dello spettacolo. C’è chi, come Rocco Casalino, ha rivestito un’importante carica politica diventando portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Ma le storie cosiddette “sfortunate” rappresentano sicuramente la maggioranza. Una delle concorrenti che non ce l’hanno fatta, ad esempio, è stata Christine Del Rio.

Christine Del Rio, dal Grande Fratello al dimenticatoio: cosa fa oggi

La ragazza, nata a Bedford in Gran Bretagna, è stata protagonista del Grande Fratello 8. Trasferitasi dalla Sardegna a Milano poco prima dell’ingresso nella casa, Christine sognava di fare la modella e proprio per questo aveva traslocato nel capoluogo milanese.

Bellezza mozzafiato, aveva fatto sognare i telespettatori per la sua storia d’amore con Francesco Botta. Una volta terminato il programma, però, la love story era terminata rapidamente.

Ospite più volte nei programmi di Barbara D’Urso, la Del Rio nel 2010 aveva posato anche per un calendario hot e aveva partecipato a diverse serate. Poi è finita nel “dimenticatoio”.

Oggi Christine vive a Riccione ed è una libera professionista, impegnata soprattutto nel mondo della notte. Nella sua didascalia di Instagram infatti la ragazza cita il “Peter Pan” e la “Villa delle rose”, due delle discoteche più famose della riviera romagnola.

Inoltre la ragazza non ha assolutamente perso la sua bellezza e la sua sensualità: basta dare uno sguardo al suo profilo per vederla ancora in forma smagliante.