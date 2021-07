Roberta Capua, il crollo in diretta: lacrime e silenzio

Roberta Capua non è riuscita a trattenere la commozione durante l’ultima puntata di “Estate in diretta”. Cosa è successo

Roberta Capua è tornata in tv e non si può certo dire che il suo inizio sia stato dei più semplici. Non parliamo di ascolti in questo caso, ma di un momento davvero toccante che ha coinvolto da vicino la presentatrice napoletana.

Da qualche giorno su Rai1 sono cominciate le trasmissioni di “Estate in diretta” che, come di consueto, sostituisce per il periodo estivo il fortunato programma di Alberto Matano “La vita in diretta”.

La Capua si è subito trovata a suo agio con il suo compagno di avventure Gianluca Semprini, anche se prima di iniziare ha adottato il solito rito scaramantico: “Nella prima puntata mi devo vestire di bianco. È una piccola abitudine che ho da anni: indossare qualcosa di bianco è di buon auspicio”, ha detto la presentatrice a RadioCorrieretv.

La puntata del 30 giugno 2021 però è stata davvero emozionante per Roberta e tutti gli ospiti presenti in studio. A “Estate in diretta” si sono presentati, infatti, la madre ed il fidanzato di Luana D’Orazio, la giovane morta il 3 maggio scorso sul posto di lavoro, schiacciata da un orditoio a Montemurlo.

Roberta Capua non trattiene le lacrime: il racconto struggente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Capua (@robertacapuaofficial)

Il 30 giugno Luana avrebbe compiuto 23 anni e durante la trasmissione sono state raccolte le testimonianze ed i ricordi delle persone a lei più vicine. La madre ha esordito raccontando di quanto Luana fosse legata a suo figlio e anche a suo fratello: “Chiacchieravano mentre lei si faceva la doccia. Era sempre sorridente, non riversava mai i suoi problemi su nessuno. Si occupava anche di suo fratello tetraparesi spastico. Era generosa e ho dovuto dire al figlio che la mamma non c’è più”.

A quel punto la Capua ha tentato di replicare domandando alla mamma: “Ma è vero che suo nipote le chiede di pregare tanto per la sua mamma sperando che Dio gliela rimandi indietro?”. L’emozione e la commozione però è stata troppo forte e prima ancora di ricevere una risposta è scoppiata in lacrime: “Non ho più parole, non ci riesco”.

Dopo un momento di silenzio la trasmissione è ripresa normalmente, con la signora D’Orazio che ha anche raccontato di aver detto la verità a suo nipote. Una storia toccante che ha lasciato sia i protagonisti che i telespettatori davvero scossi.