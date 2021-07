Cesare Bocci lotta ancora oggi a causa della malattia che colpì sua moglie Daniela Spada tanti anni fa: le condizioni della donna

Cesare Bocci e Daniela Spada sono felicemente sposati da tanto tempo, ma c’è un compagno di viaggio inaspettato e davvero complicato da gestire con cui la coppia deve convivere ormai da più di 20 anni.

L’attore, infatti, ha più volte raccontato di quanto la malattia della sua compagna abbia condizionato gli ultimi anni della loro vita. Nel 2000 Daniela fu colpita da un ictus fulminante proprio poco dopo aver dato alla luce la primogenita della coppia, Mia.

Cesare ha spiegato nei dettagli quel momento turbolento a Domenica In, in una puntata di marzo 2021: “L’ho trovata sul letto incosciente. Chiamo il 118, do la bimba alla vicina e corriamo in ospedale”. Il problema ovviamente non si è risolto in breve tempo, anzi: “Dany rimase in coma per venti giorni, poi due mesi in neurologia, infine in una clinica di riabilitazione: all’inizio non riusciva neanche ad alzarsi”.

Cesare Bocci e la malattia della moglie: come sta oggi

Superati i momenti iniziali, la coppia si è ripresa piano piano una vita “normale”, ma gli strascichi della malattia si fanno ancora sentire. I due, insieme, hanno condiviso la loro esperienza scrivendo un libro dal titolo “Pesce d’aprile: Lo scherzo del destino che ci ha reso più forti”.

“Volevamo mandare un messaggio forte, quello di una coppia che la vita ha messo in ginocchio, ma che ha trovato la forza di rialzarsi”, ha detto l’attore a Donna Moderna in un’intervista rilasciata il 30 giugno.

Oggi Daniela, oltre al libro scritto insieme a Cesare, è appassionata di cucina e ha fondato un’associazione. Inoltre ultimamente ha collaborato con un istituto che si occupa di ragazzi con disagi mentali. Eppure l’attore ammette che la situazione resta difficile: “La nostra battaglia non è finita. Lei ha ancora diversi problemi, però la sua vita se l’è riconquistata”.

E come ogni coppia che si rispetti, non mancano i litigi: “Io sono un precisetto, lei una disordinata cronica. Per non parlare del classico ‘non mi stai ascoltando'”. L’importante, vien da dire, è che comunque i due siano riusciti a convivere con problemi ben più importanti.