Sapete chi è e cosa fa Isabella Ricci? Ecco che lavoro svolge e quante volte si è sposata la dama di Uomini e donne, rivale di Gemma Galgani

Isabella Ricci è una delle dame del trono over di “Uomini e donne” più amate dal pubblico italiano. Il suo carisma è persino riuscito ad oscurare, non di rado, quello di Gemma Galgani, protagonista assoluta del programma da più di 10 anni.

La rivalità fra le due è spesso sorta in puntata. La Galgani ha dichiarato spesso di trovare la sua collega troppo “algida” e quindi il suo esatto opposto, descrivendosi Gemma come una donna sentimentale e passionale.

Di tutta risposta Isabella ha negato con fermezza di non essere passionale argomentando la sua tesi sostenendo di essere stata molto innamorata e presa nella sua vita, proprio come lo è stata Gemma.

- Advertisement -

In attesa di rivederle presto in tv nella nuova entusiasmante stagione del dating show di Canale 5, scopriamo qualcosa in più sulla dama rivale di Gemma. Ecco qualche dettaglio in più su di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Dramma a Uomini e Donne: l’ex tronista dal successo all’ospedale. Il terribile racconto

Isabella Ricci: chi è e cosa fa la dama del trono over di “Uomini e donne”

Come affermato in puntata dalla diretta interessata, la dama durante la sua giovinezza ha avuto esperienze da modella. Ciò era desumibile anche dal portamento sfoggiato durante le sfilate organizzate all’interno del programma cui partecipa. Indimenticabile la sua interpretazione in passerella di Uma Thurman in “Pulp Fiction”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Isabella è nata a Roma ma da svariati anni svolge attività imprenditoriale in quel di Ravenna. La sua azienda, fondata con altri soci, è atta al rifornimento di negozi che vendono prodotti per la cura degli animali domestici.

La dama si è sposata ben due volte nel corso della sua vita. Da queste storie d’amore non sono nati bambini.