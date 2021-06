Asia Nuccetelli, figlia della showgirl Antonella Mosetti, è stata in silenzio per molti anni, ma arriva il suo sfogo sui social

Asia Nuccetelli è la figlia d’arte della showgirl Antonella Mosetti con cui partecipò in coppia nell’edizione del Grande Fratello Vip nel 2016.

I fan del programma ricorderanno sicuramente che Asia creò un’amicizia molto stretta con Andrea Damante, anche lui concorrente della Casa più spiata d’Italia.

L’influencer Giulia De Lellis, al tempo fidanzata col deejay, richiese di entrate al GFVip per avere un incontro con Asia perché era molto gelosa e le due se le dissero tutto quello che pensavano l’una dell’altra senza peli sulla lingua.

Dopo il programma, Asia fece qualche ospitata nei salotti di Live Non è la D’Urso a causa di qualche ritocchino fatto dopo il GFVip e da quel momento la Nuccetelli non si è più atta vedere in televisione.

Il suo profilo Instagram è privato e da anni non commenta e non appare più in televisione. Ma in queste ultime ore si è lasciata andare ad uno sfogo sui social.

Asia Nuccelli e lo sfogo sui social: “Ho dovuto mollare velocemente la spensieratezza della mia età“

Asia Nuccelli si è distaccata dal mondo dello spettacolo da molti anni: ha deciso di non intraprendere la vita della madre e ha preferito tenere la sua vita privata. Ma adesso non ci sta più.

Proprio poche ore fa, Asia, pubblica un post su Facebook in cui si sfoga contro i “leoni da tastiera” e i giornalisti che non la lasciano stare. Lei ha scelto la riservatezza e non la notorietà.

Il suo sfogo inizia così: “Ho preso questa scelta da anni perché ho capito di essere e fare scelte diverse dei miei genitori“. Asia comunque li rispetta perché proprio loro l’hanno messa al mondo e l’hanno cresciuta con buona volontà e assistendola a loro modo.

La Nuccetelli parla poi delle scelte lavorative prese quando era più piccola: “Ho fatto delle esperienze mediatiche che probabilmente a 18 anni non le ragioni e se ne avessero le possibilità farebbero in molti“. Asia ha avuto la possibilità di apparire in televisione grazie alla madre Mosetti e non rimpiange la sua scelta.

Dopo 7 anni dal Grande Fratello Vip, la figlia d’arte pensa a se stessa: “Ora ho 25 anni quasi e con un bagaglio di esperienze abbastanza travagliate ho dovuto mollare velocemente la spensieratezza della mia età“.

Asia, sin da quando era piccola, è entrata e uscita dall’ospedale per problemi cardiaci e si sente molto più grande mentalmente rispetto ai suoi coetanei.

Subito dopo aggiunge: “Chiedo rispetto e la riservatezza che io ho, per questi anni, scelto“.

Il suo post continua poi con un appello verso gli haters che le dicono di ringraziare il Signore se ha quello che ha e soprattutto per l’essere famosa.

Asia quindi risponde: “Ringrazio Dio quando mi fa camminare, vedere la luce del giorno, resprare… o quando mi pare a me, se permettete“.

La Nuccetelli così conclude: “Per ben 2/3 anni che ho scelto la riservatezza senza scrivere chiudendo qualsiasi profilo social, bene riservatezza non ho ricevuto“.

Ma Asia non ha spiegato precisamente quale sia stato il motivo del suo allontanamento dal mondo dello spettacolo. A tal proposito, la mamma Mosetti rivela il perché

Antonella Mosetti sulla figlia Asia Nuccetelli: “Si diventa famosi facendo stupidaggini“

Il settimanale Vero ha intervistato poche settimane fa Antonella Mosetti. La showgirl ha rivelato la motivazione per cui la figlia Asia abbia scelto di abbandonare la carriera televisiva.

La Nuccetelli ha rivelato una grande differenza tra la televisione dei tempi della madre e quella attuale.

Antonella dice: “Ai miei tempi facevi ore di fila prima di un provino“. Se non eri pronta alla prova ti trattavano anche male e le selezioni erano difficilissime.

“Oggi si diventa famosi dicendo stupidaggini sui social, una follia” aggiunge la Mosetti durante l’intervista.

“Quando Asia ha capito com’è il mondo televisivo ha pensato di non farne più parte” spiega la madre e conclude dicendo: “Per questo sono la mamma più felice del mondo“.