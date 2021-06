“Non fai mai un caz*o”: foto di Serena Garitta scatena gli hater, lei replica

Una foto di Serena Garitta a bordo piscina scatena la rabbia degli immancabili haters, che la attaccano. Ma lei risponde subito con un commento



Una foto a bordo piscina “in relax” postata sul proprio account Instagram e una valanga di commenti. Anche se sembra essersi un pochino defilata dai palcoscenici più importanti (anche se conduce un programma del mattino su TV8), l’ex concorrente del Grande Fratello, Serena Garitta, continua ad avere un certo seguito sui social.

A 43 anni e con un figlio (il cui padre è il tennista Nicolò Ancona) Serena mostra sempre la sua verve la vivacità che l’ha sempre contraddistinta. Stavolta l’occasione è stata una foto su Instagram, nella quale la conduttrice si mostra distesa a bordo di una piscina. Non manca il consueto tag alla località, che stavolta è un hotel di Marina di Petrolo, in provincia di Trapani. La didascalia della foto è questa: “Impossibile non rilassarsi a Marina di Petrolo: (Se non fosse…)” e aggiunge una emoticon che rappresenta la pazzia e un’icona “soon”, per dire che questa sarebbe imminente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

Serena Garitta in piscina risponde all’antipatico hater

Al di là della battuta l’obiettivo per Serena sembra raggiunto, visto che nell’immagine appare senza dubbio in santa pace e rilassata. Costume due pezzi di colore nero con inserti bianchi, occhiali da sole in tinta e mano languida nell’acqua. E’ evidente la generosa scollatura che “tiene” nonostante la donna sia distesa. Un’immagine non provocante, ma che ricorda le forme dell’ex concorrente del Grande Fratello, che si faceva notare proprio per la generosità delle curve. Tuttavia, l’immagine nel complesso innocua non placa la grinta degli haters. E’ implacabile il commento di un utente: “Ma rilassarsi da cosa che non fai mai un caz*o”, scrive in modo antipatico qualcuno.

La maggior parte degli altri partecipanti alla discussione difendono Serena, mentre qualcun altro continua a fare ironia. Poi interviene lei che scrive: “Se così fosse sarei la numero 1”. Un modo ironico di rispondere, anche se non è chiarissimo a cosa si riferisse la donna. Tuttavia la risposta all’odiatore risulta poi sparita dai commenti. Ma di certo non sarà una battuta cattiva a spezzare la voglia di relax di Serena…