“Volgare, chi è il chirurgo?”: Paola Caruso massacrata per questa foto

Una foto, anzi tre, direttamente dal bellissimo mare di Gallipoli. Paola Caruso prova a fare effetto dalla Puglia mettendo in mostra il suo fisico e il mare del Salento, ma l’effetto non è esattamente quello desiderato. Una valanga di insulti per la showgirl calabrese, che ha ben pensato di mettere in bella mostra, di schiena, il suo fondoschiena con il mare sullo sfondo. Costume intero blu e chioma bionda, ma è evidente che nella foto il sedere della 36enne irrompe senza indugi.

“Che spettacolo”, scrive Paola, taggando lo stabilimento estivo e sperando in una valanga di like e commenti. Per la verità non manca nessuno di questi, ma l’effetto delle tre foto è disastroso. Anche se nelle successive due il fondoschiena non è così sparato in bella mostra, è la prima immagine che fa il pieno di critiche e insulti di ogni tipo.

Paola Caruso al mare in Puglia: la foto è sommersa di critiche

Sotto accusa la volgarità dell’immagine, con la Caruso, mamma di un bimbo che si pone di spalle senza nascondere la volontà di mettere le forme in evidenza. Una trovata che non riscuote successo. Accuse di ogni tipo per l’ex concorrente dell‘Isola dei Famosi. Nei commenti più “gentili”, viene semplicemente criticata per alcuni aspetti, come i capelli “come paglia” e il presunto sedere artificiale.

Infatti, qualcuno scrive: “Mi fai sapere il chirurgo che ti ha rifatto il sedere?”. E siamo nel campo dei commenti più gentili… insomma la foto di Paola Caruso avrà fatto sicuramente felice un bel po’ di maschietti, ma le critiche e le offese finiscono col prevalere. Ci riproverà alla prossima o insisterà con foto (fin troppo) ammiccanti?