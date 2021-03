Paola Caruso ha deciso di uscire allo scoperto e di rivelare con chi si sta frequentando in questo momento: ecco le ultime news su di lei.

Dalla Costa Smeralda, quando era il volto del famoso locale Billionarie, a Uomini e Donne, Veline, Buona Domenica e chi più ne ha più ne metta.

La famosa show-girl ed opinionista è uno dei volti più amati della TV, soprattutto da quando è approdata come “Bonas” nel programma di Paolo Bonolis Avanti un altro.

Oggi, a quanto pare, Paola ha trovato l’amore e questa volta sembra essere veramente… per sempre.

Paola Caruso e il fidanzato Dario Socci: “Mi piace il suo cuore d’oro”

“Sono rimasta colpita dal suo modo di fare. Non baciavo una persona da ottobre 2019 e mi sentivo arrugginita! Lui, invece, è stato super spedito. Il primo bacio ce lo siamo dati in auto, sotto casa mia, per salutarci. Un classico”

Con queste parole, riportate dal settimanale Nuova TV, Paola Caruso ha annunciato e confermato la sua relazione con il pugile Dario Socci.

I due, a quanto pare, si frequentano da solo due mesi ma il loro rapporto sembra essere già veramente strettissimo.

A quanto sembra, a fare il primo passo è stato proprio il pugile che avrebbe contattato Paola tramite un messaggio su Instagram.

Lei, però, avrebbe ignorato il messaggio (casualmente o volontariamente non lo sappiamo) e quindi Dario Socci si è dovuto dare da fare.

Dopo che Paola è stata scelta come testimonial per un’azienda di Salerno, la città natale di Dario, il pugile si è dato da fare per conoscerla.

Grazie ad un amico comune, quindi, c’è stato finalmente il primo incontro!

“Dario con me è molto timido ed è di una dolcezza infinita. Se lo guardo negli occhi, non riesce neanche a reggere lo sguardo da quanto si imbarazza. Poi mi piace il suo cuore d’oro. Nonostante abbia girato il mondo è un ragazzo semplice con i valori della famiglia. Finalmente questa volta mi sento protetta e sono felicissima“.

Insomma, una bella notizia per tutti i fan della “Bonas del Minimondo” che, finalmente, sembra aver trovato l’amore.

Eh sì, perché la vita di Paola, almeno fino ad adesso, è stata decisamente travagliata almeno dal punto di vista sentimentale!

The Italian Trouble (questo il nome con cui è conosciuto Dario Socci nella sua categoria, quella dei pesi welter), sarebbe arrivato infatti dopo un lungo periodo di solitudine.

Ma perché?

La fine burrascosa della storia con Francesco Caserta

Paola ha un figlio di nome Michele Nicola, detto Michelino.

Il bambino (che ha una madrina d’eccezione, niente di meno che la stessa Barbara D’Urso) è nato in un momento di profonda crisi per l’ex “bonas”.

Paola si è separata dal padre, Francesco Caserta, poco dopo aver scoperto di essere incinta e, tra di loro, ci sono stati numerosi scontri sui social.

Francesco si rifiutava di parlare con Paola e, per moltissimo tempo, non ha voluto conoscere suo figlio.

Nonostante i numerosi appelli e tentativi di riconciliazione, però, sembrava che la storia non fosse destinata ad avere un lieto fine.

Paola, nell’Agosto del 2019, lamentava ancora delle decise mancanze da parte di Francesco nel suo ruolo di genitore:

“Da dodici mesi non mi dà un euro. Non ha mai avuto neppure il pensiero di comprare, che so, un ciuccio o un banale peluche. Non mi ha mai dato nulla, ma non finirà così. Sono decisa ad andare fino in fondo. Non per me, perché io sto bene, ma mi dispiace per il mio bimbo. Ogni bambino avrebbe diritto ad avere una famiglia e un papà”.

Fortunatamente, invece, già l’anno scorso la situazione era nettamente migliorata e Paola aveva dichiarato:

“Da Natale io e Francesco ci siamo riavvicinati e lui ha visto per la prima volta suo figlio. Finora mi sono rimboccata le maniche, ma dover crescere Michelino da sola è un sacrificio enorme. La mia vita è cambiata del tutto e non ho più molto tempo per me, ma sono felicissima. Anche se la sera non sono nemmeno in grado di farmi un bagno rilassante e non riesco più ad avere una vita sentimentale, queste rinunce le faccio volentieri. Mio figlio è molto più importante di tutto.”

Insomma, per ora sembra andare tutto per il meglio.

Paola è felice con Dario Socci (che, per inciso, ancora non ha avuto modo di conoscere Michele) e sembra che con Francesco Caserta tutto stia andando per il meglio.

Che sia l’inizio di una nuova, splendida, storia?