L’ultima puntata del programma Live Non è la D’Urso andrà in onda stasera, domenica 28 Marzo 2021: ecco con chi “combatterà” Barbara D’Urso.

Stasera, domenica 28 Marzo, ci sarà l’ultima puntata live del famosissimo salotto televisivo di Barbara D’Urso. Per molti fan e spettatori si tratta, certamente, di una brutta notizia ma i numeri, purtroppo, non mentono.

L’apprezzamento del pubblico per il serale di Barbara ha avuto una lenta ma costante flessione, uscendo molto spesso sconfitta nella classifica Auditel dalla sfida con i competitor. Ecco con chi si dovrà scontrare stasera Barbara D’Urso: ne uscirà vincitrice?

Ultima puntata di Live Non è la D’Urso: in diretta insieme ad Italia-Bulgaria

Andranno in diretta nello stesso istante anche se su due reti diverse.

Parliamo dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso e della partita Italia-Bulgaria che andrà in onda oggi alle 20.45. Quale tra i due “eventi” televisivi riuscirà a “vincere” il maggior numero di spettatori?

Live Non è la D’Urso verrà sostituito da un altro programma sul quale Mediaset cerca di puntare per rialzare gli ascolti. Nell’ultimo periodo, infatti, il salotto di Barbara D’Urso non ha raggiunto i numeri che l’azienda sperava e, per questo motivo, la trasmissione è stata fermata.(Uno stesso destino ha ormai raggiunto anche un’altra famosa trasmissione: ve ne avevamo parlato qui).

La reazione del web alla fine del programma di Barbara D’Urso

In ogni caso, quindi, la fine della trasmissione lascia aperti non pochi interrogativi sul futuro di Barbara D’Urso e del programma stesso. Cosa succederà stasera, se gli ascolti saranno più alti del normale? Mediaset e Canale5 ripenseranno il loro palinsesto?

Per ora sembra probabile che Barbara D’Urso tornerà sui nostri schermi a Settembre 2021, con una nuova conduzione di Pomeriggio 5. In queste ore, però, sui social soprattutto si stanno scatenando i commenti e le disamine riguardo quanto accadrà nell’puntata.

ho preso un cartonato di Barbara D’Urso per farmi compagnia in camera — lorenzo (@__oznerol_) March 20, 2021

#Amici20 trionfa con il 28.3% di share e 5.990.000 spettatori La felice e pacata reazione di Barbara D’Urso#AscoltiTv pic.twitter.com/xdShMvGsr5 — TomTuckerdiChannel5 (@TomTucker100) March 28, 2021

Tra i vari amiche che interverranno ci sarà anche Paola Caruso, che presenterà il suo nuovo fidanzato, ed una serie di famosissimi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui, con ogni probabilità, anche Dayane Mello.

Insomma, il programma sembra fitto e pieno di colpi di scena e tutti si stanno preparando all’ultima puntata. Che lo “scontro” tra Barbara D’Urso e la partita dell’Italia sia favorevole alla conduttrice, facendo ripensare ai vertici di Canale 5 il palinsesto? Per scoprirlo possiamo solo aspettare la puntata di stasera: voi, cosa guarderete?