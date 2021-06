Dimmi come bevi e potrai scoprire chi sei veramente

Sai che il tuo modo di tenere il bicchiere quando bevi può svelare molti aspetti segreti della tua personalità? Scoprilo con il test di oggi

Oggi ti proponiamo un test molto divertente. L’intento è quello di scoprire aspetti della tua personalità che, forse, neanche tu conosci. Come sempre, proveremo a proporti un test simpatico e, contemporaneamente, attivo dal punto di vista mentale. Non dovrai fare altro che guardare un’immagine ed effettuare una scelta.

A volte ci sono gesti che ci qualificano. Spesso si tratta di azioni che facciamo in maniera meccanica, senza neanche rendercene conto. Ad esempio, hai mai notato che non tutti tengono il bicchiere nello stesso modo quando bevono? Ci sono almeno quattro modi per tenere il bicchiere e oggi li vedremo tutti.

In base a come muoviamo il bicchiere prima di bere è possibile comprendere alcuni aspetti più nascosti della nostra personalità. Ovviamente il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche attimo di relax, lontano dalla routine di tutti i giorni.

Allora, sei pronto? Adesso possiamo entrare nel vivo del test.

Dimmi come tieni il bicchiere e scoprirai chi sei

Guarda bene l’immagine in alto. Ci sono quattro opzioni. Ognuna di esse indica un modo di tenere il bicchiere prima di bere. Tu dovrai scegliere la modalità che si avvicina maggiormente al tuo stile. Prenditi tutto il tempo che vuoi, questo non è un quiz a premi. Una volta effettuata la scelta, scorri verso il basso alla ricerca del tuo profilo.

Dietro ogni opzione si nasconde un profilo. Ad ogni profilo corrisponde una personalità diversa. Tu non devi fare altro che scegliere l’azione che compi quando bevi, scorrere il testo e leggere il tuo profilo. Potresti scoprire alcuni aspetti della tua personalità che nemmeno conosci. Se sei arrivato fino a questo punto, vuol dire che hai quasi finito il test.

Il risultato del test: opzione numero 1

In questa immagine il bicchiere viene tenuto stretto, a due mani. Se anche tu tieni saldamente il bicchiere tra le mani, vuol dire che sei una persona molto attenta ed onesta. Hai un buon senso dell’umorismo e questo aspetto è molto apprezzato dagli altri. Sei leale e non ti lasci scoraggiare dalle delusioni. La tua perseveranza ti consente spesso di raggiunge gli obiettivi prefissati.

Opzione numero 2

Hai scelto questa immagine? Bene, allora significa che sei dotato di una personalità molto forte. Sei sicuro di te, sai cosa vuoi nella vita e quali sono i traguardi da raggiungere. Difficilmente fallisci e riesci sempre ad ottenere tutto ciò che ti passa per la testa. A volte pecchi di presunzione, come quando mantieni il bicchiere con una mano dall’estremità del bordo. Sei così sicuro che non ti possa scivolare dalle mani?

Il risultato del test: opzione numero 3

Se hai scelto la terza opzione, allora vuol dire che sei conosciuto per la tua grande bontà. Sei solidale con gli altri, ti schieri sempre dalla parte del più debole. Hai principi e valori importanti e non hai nessuna intenzione di cambiarli, neanche per ottenere un vantaggio personale. La tua sensibilità e la tua gentilezza conquistano chi ti sta intorno.

Opzione numero 4

Se ti riconosci in questa immagine, vuol dire che hai notato la mano che tiene il bicchiere stringendo forte la base. Non vuoi farlo cadere e questo indica una forte razionalità. Sai pianificare i tuoi impegni e i tuoi obiettivi ma in realtà non sei così sicuro di te come vuoi far credere. Al contrario! Sei molto timido e insicuro ma dovresti credere maggiormente in te. Hai grandi valori e sei l’unico a non averlo ancora capito.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale immagine hai scelto? Il profilo si abbinava con il tuo modo di essere? Se hai trovato interessante questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!