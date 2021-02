Benedetta Parodi è stata contestata dai suoi followers a causa di una foto postata ieri su Instagram. La sua reazione

A volte il giudizio del pubblico può essere davvero perfido e subdolo. Al giorno d’oggi in cui le star del mondo dello spettacolo sono abituate a condividere i momenti intimi della propria vita sui social spesso ci troviamo di fronte a vere e proprie polemiche, anche per cose davvero futili.

In questo caso al centro dell’attenzione c’è finita Benedetta Parodi, celebre presentatrice e scrittrice con una carriera improntata prettamente al cibo e ai programmi di cucina. Sono famosissimi, ad esempio, i suoi libri di ricette. Ed il post “incriminato” è proprio uno dei piatti tipici del nord Italia, ovvero la classica cotoletta alla milanese.

Benedetta Parodi e la cotoletta: le critiche e lo sfogo

Il tutto è partito da questi post sul canale ufficiale Instagram della presentatrice, che è abituata a condividere il buongiorno con i suoi followers tutte le mattine. Da settembre 2020 la Parodi conduce un programma su Radio Capital in onda dal lunedì al venerdì, tra le 11 e mezzogiorno. Al termine della sua diretta di ieri Benedetta e i suoi colleghi della radio si sono riuniti a pranzo e lei ha deciso di gustarsi una bella cotoletta.

In tanti però non hanno dato credito alla Parodi, scrivendo molti commenti increduli. “Ma la mangi tutta? Dubito”, è una delle frasi che si leggono in basso al suo post. Alla fine Benedetta, stanca delle domande della gente, si è sfogata nelle sue storie di Instagram.

“Perchè lo dite? Certo, io mangio”, ha detto la presentatrice che ha poi spiegato che il fatto di essere magra ed in forma non significa che non si conceda degli sfizi a tavola. L’importante è bilanciare i pasti: a cena, infatti, si è mantenuta più leggera.