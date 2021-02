L’ex ballerina di “Amici” di Maria De Filippi parla per la prima volta della grave malattia che l’ha colpita

Una confessione arrivata in maniera inaspettata: l’ex ballerina di “Amici”, l’apprezzata Agata Reale, ha parlato della grave malattia che l’ha colpita. E’ accaduto dopo una discussione nata con l’insegnante Alessandra Celentano. In un toccante live sui social, la giovane ballerina ha tolto la parrucca che indossava e ha spiegato di essere malata.

Non ne aveva ma voluto parlare prima. Dopo la notizia anticipata da biccy.it, la ragazza ha parlato del sui problema in un’intervista a “Diva e Donna”. La Reale ha raccontato di essere svenuta in casa pochi mesi dopo il suo matrimonio (avvenuto il 26 agosto del 2019 con il suo Carmelo).

L’ex ballerina di “Amici” ha la leucemia

La ragazza ha accusato una perdita copiosa di sangue dalle gengive. Andata in ospedale gli esami diagnosticano una leucemia promielocitica acuta con il rischio di emorragia celebrale. Subito dopo è iniziato il ricovero, con terapie basate su chemio e cure di consolidamento. A peggiorare la situazione ci si è messo il Covid, che ha impedito ai familiari della ballerina di andarla a trovare: “Sono rimasta sola”, ha spiegato nell’intervista.

Agata Reale, ex ballerina di Amici, è malata di leucemia. Raga 😭 #Amici20 — BLU (@r3ndezvous_) February 10, 2021

“Adesso proseguo con la chemioterapia per bocca, faccio dei controlli una volta al mese e ho l’ago aspirato ogni tre mesi. Ma devo aspettare un paio d’anni perché i rischi si possano abbassare. Ad aprile farà un anno di terapie”, ha raccontato la sfortunata Agata: “Sono ottimista, questo incubo finirà. Ho informato anche gli autori di Amici, come Luca Zanforlin e Maria De Filippi. Lei ci è rimasta molto male. Tutti loro mi hanno promesso aiuto per consulenze e visite”.