Alessandra Moretti, bomba carta vicino alla sua casa di Vicenza: “Fatto gravissimo e spaventoso”, ha commentato l’esponente del PD

Paura per l’eurodeputata del PD Alessandra Moretti. Una bomba carta è scoppiata nei pressi della sua abitazione, a Vicenza. Lo racconta “Il Giornale di Vicenza”. L’episodio sarebbe avvenuto verso le 3 di notte dell’altra sera, su un marciapiede a pochi passi dalla casa dell’esponente del Partito Democratico. La donna non era nella sua abitazione in quanto impegnata a Bruxelles in parlamento. L’esplosione, molto forte, ha svegliato diverse persone, ma non si registrano feriti o danni particolarmente gravi.

Ieri notte è stato fatto esplodere un ordigno vicino a casa mia a Vicenza, per fortuna senza conseguenze. Io e la mia famiglia stiamo bene.

La magistratura e la polizia stanno indagando e ho piena fiducia nel loro lavoro (1/2) — Alessandra Moretti (@ale_moretti) February 11, 2021

Bomba carta vicino la casa di Alessandra Moretti del PD

E’ scattata subito un’inchiesta su denuncia dei residenti. Nella zona abitano anche i genitori e il fratello della Moretti. Da chiarire la matrice dell’attentato, che potrebbe esulare dalla sfera politica. Ma al momento non ci sono ipotesi particolari. Solidarietà è stata espressa da parte del Partito Democratico di Vicenza, con la segretaria provinciale Chiara Luisetto. Solidarietà anche da esponenti di altri partiti, come la senatrice di Italia Viva Teresa Bellanova, che ha commentato l’episodio con un post su Facebook.