Alla fine del match vinto dai giallorossi, il mister Fonseca ospite ai microfoni Sky e pressato dalle domande sul caso Dzeko, riesce a smarcarsi con grade stile tanto che Caressa gli chiede: “Sa cosa vuol dire ‘parac**o’ a Roma?”

La partita è appena finita e la Roma si è imposta sul campo per 3-1 contro il temutissimo Verona, rivelazione del campionato. Ai microfoni di Sky il mister Fonseca, dopo aver fatto una giusta disamina della partita è stato pungolato sul caso Dzeko. Ai ragazzi del ‘Club‘ , e non solo a loro, non è passato inosservato il comportamento di Edin, stranamente sorridente e molto attivo in tribuna nel dare una calda accoglienza al nuovo acquisto El Shaarawy e Bryan Reynolds.

Prima Bergomi e Caressa in maniera più delicata e poi Piccinini in maniera esplicita hanno chiesto lumi sulla situazione del bomber giallorosso.La lite tra i due ormai è cosa pubblica, ed oggi secondo il mister la squadra “ha dimostrato che non dipende da un solo giocatore“, quindi la Roma per Fonseca potrebbe anche rinunciare al centravanti bosniaco, anche se poi aggiunge prontamente: “la cosa più grande la possiamo fare tutti insieme“.

Sky Calcio ‘Il Club’, Caressa: “Lo sa cosa vuol dire parc**o a Roma?”

Quindi il sorridente Fonseca ha detto tutto e niente, sicuramente per Caressa non c’è stato lo scoop sperato, nessuna chiusura definitiva da parte del portoghese per Dzeko, nessuna polemica e nessun elemento in più utile a capire cosa sia successo tra i due nelle 4 mura dello spogliatoio.L’unica cosa che sono riusciti a strappargli è una secca smentita al rumors per il quale il c.t avrebbe preteso le scuse da Edin. Tutte le domande, anche quelle più articolate, finalizzate a farlo sbilanciare sono state ‘schivate’. Delle vere e proprie bombe, abilmente disinnescate con risposte semplici, lineari tanto da far sbottare Caressa.

Piccinini: “Si metta nei panni dei tifosi della #Roma, lei ha chiesto le scuse a #Dzeko”#Fonseca: “Non è vero… posso dire una cosa? Vorrei ricordare di inviare un sms al…”#Caressa: “Che gran… lei sa cosa vuol dire paraculo? Lo dico con grande rispetto”#SkyCalcioClub — nonleggerlo (@nonleggerlo) January 31, 2021

Il padrone di casa salutando il mister gli ha chiesto con tono ironico: “Lo sà cosa vuol dire paraculo a Roma?” La parola ‘paraculo‘ del gergo dialettale romano descrive in maniera esaustiva il modo in cui Fonseca ha risposto ai giornalisti, mantenendo il giusto riserbo per quanto riguarda lo spinoso caso Dzeko. Per sapere come finirà dovremo aspettare solo 24 ore, le ultime di questa sessione di mercato invernale.