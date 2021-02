Informazione online, Web365 saldissimo nella top ten italiana: i numeri

Informazione online, il gruppo Web365 ha chiuso il 2020 nella top ten italiana: la classifica aggiornata in base ai dati raccolti da Comscore

Gennaio è tempo di bilanci e di numeri per la comunicazione. Il sito Primaonline.it, emanazione del mensile Prima Comunicazione (specializzato in media), come ogni mese ha pubblicato la classifica dei principali 100 media italiani per numeri di audience. Cifre riferite al mese di dicembre 2020 confermano la grande crescita del gruppo Web365 del quale anche Instanews.it fa parte.

Web365 ha chiuso l’anno in ottava posizione con 22,7 milioni di visitatori, cifra che dimostra il suo consolidamento a livello generale in un panorama di grande concorrenza. Ma non è tutto, perché il gruppo conferma la sua crescita allargando la platea di utenti. Infatti nell’ultimo periodo ha aggiunto ben sette nuovi magazine al suo network, arrivando ad un totale di 44 siti aggregati.

Il gruppo editoriale Web365 copre settori strategici come news, intrattenimento, lifestyle e sport con diversi giornali online e magazine digitali, propri e di altri editori (Planet Share, D&D Powerweb, MrShare, Nextmediaweb). Ne fanno aprte Altranotizia.it, Amoreaquattrozampe.it, AsRomalive.it, Automotorinews.it, Bloglive.it, Calciomercato.it, Calciomercatonews.com, Calciomercatoweb.it, Cellulari.it, Checucino.it, Chedonna.it. E ancora Chenews.it, Ck12.it, Consumatore.com, Direttagoal.it, Ilveggente.it, Inews24.it, Inran.it, Interlive.it, Juvelive.it, Lalucedimaria.it, Leggilo.it, Livescore24.it, Meteoweek.com, Milanlive.it, Napolicalciolive.com, Newnotizie.it. Ma ci sono pure Ricettasprint.it, Serieanews.com, Seriebnews.com, Sologossip.it, Tuttomotoriweb.com, Universomamma.it, Vesuvius.it, Viagginews.com, Yeslife.it e Youmovies.it.

Informazione online, la classifica completa delle prime realtà sul web in Italia

Nella classifica di Prima Comunicazione rimangono invariate rispetto a novembre le prime quattro posizioni . In testa c’è sempre Evolution Adv, alla quale fanno riferimento ben 99 siti), per un totale di 33,7 milioni di visitatori unici. Secondo il gruppo Ciaopeople con 32,4 milioni di visitatori in totale, seguito dal gruppo editoriale Citynews con i 55 quotidiani locali online e il nazionale Today.it (32,1 milioni).

In base alle rilevazioni Comscore, a dicembre gli italiani hanno investito più tempo sulle notizie online. il 26% in più rispetto al dicembre 2019. Rispetto all’anno precedente cresce il pubblico dei media nei settori food (+21%) e bellezza (+27%). Trend decisamente positivo anche per i siti di sport e che trattano la salute, in crescita rispettivamente del 33% e del 26% rispetto allo scorso anno.