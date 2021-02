Oggi anche i Simpson affrontano un lutto: si tratta dello sceneggiatore Marc Wilmore che ci ha lasciati, a soli 57 anni, a causa del Covid-19.

Cinquantasette anni, 7 anni dietro “le quinte” dei Simpson, un Emmy Award e svariate altre collaborazioni ancora (se possibile) più importanti, tra cui il The Tonight Show e la serie TV In living color.

Questi sono i numeri (ed i successi) di Marc Wilmore, storico sceneggiatore dei Simpson che, purtroppo, ci ha lasciato a causa del Covid-19.

L’annuncio è stato fatto sui social da suo fratello, tramite il suo profilo Twitter ed il responsabile della prematura dipartita sarebbe proprio il Covid-19.

Non è la prima volta che dobbiamo darvi una brutta notizia a causa del Covid-19.

Uno dei personaggi più famosi che si sono spenti ultimamente a causa di questa terribile malattia era stato un altro grandissimo della televisione americana, morto all’età di 87 anni.

Oggi, purtroppo, dobbiamo dare un’altra notizia dolorosa per tutti gli amanti dei Simpson.

Nella notte, infatti, si è spento Marc Wilmore, uno degli sceneggiatori storici della serie TV a cartoni popolata dai nostri amati (e terribili) personaggi “gialli” preferiti.

Vi avevamo già parlato della “potenza” della serie TV dei Simpson: in molti, infatti, si chiedono come sia possibile che riescano a prevedere sempre il futuro!

Profetici o meno, i Simpson hanno certamente accompagnato molte generazioni alla scoperta del mondo.

L’idea che uno dei suoi sceneggiatori abbia perso la sua battaglia contro il Covid-19, ad un’età così giovane (57 anni), è veramente terribile.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr

— Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021