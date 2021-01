Ultim’ora: è morto Larry King, leggendario intervistatore della CNN e volto della TV americana: era ricoverato a causa del Covid-19.

Si sarebbe spento a causa del Coronavirus il leggendario intervistatore della CNN, Larry King.

King era uno dei volti più famosi della TV americana, conosciuto anche al pubblico italiano grazie alla sua figura “sempre uguale”.

Maniche di camicia arrotolate, cravatte veramente impressionanti e bretelle sempre in vista, King ha condotto più di 7.000 puntate del suo show.

Giornalista prolifico, ci ha lasciato oggi, all’età di 87 anni.

Larry King: il leggendario giornalista cede al Covid-19

87 anni, 7.000 puntate, 8 matrimoni e alcune brutte malattie (tra cui il cancro ai polmoni e diversi attacchi di cuore): i record di Larry King non sono decisamente pochi.

Oggi, però, il grandissimo giornalista, volto della CNN e conosciuto per aver intervistato i famosi tra i famosi, ha perso la sua battaglia con il Covid-19.

Il 2020, di certo, non è stato un anno semplice per King.

Dopo il divorzio dalla moglie (con cui era stato per ben 22 anni), King ha dovuto affrontare la morte di entrambi i figli.

In quell’occasione, come riporta anche Repubblica, aveva scritto sul suo profilo Facebook:

“Erano anime buone e gentili, e ci mancheranno moltissimo. Andy è morto all’improvviso per un attacco cardiaco il 28 luglio e Chaia è morta il 20 agosto, dopo che le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni. Perderli è così sbagliato. Nessun genitore dovrebbe mai seppellire un figlio“.

Dopo aver contratto il Coronavirus a fine Dicembre, King è stato ricoverato presso il Cedars Sinai Medical Center.

Oggi, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Nella sua carriera (durata più di venticinque anni) ha intervistato veramente i più grandi: da Putin ad Arafat, tutti i presidenti degli Stati Uniti dopo Nixon passando per Marlon Brando e Frank Sinatra.

Non mancano, poi, i nomi “famosi” più recenti.

Larry King ha intervistato, tra gli altri, Lady Gaga, Ringo e Paul dei Beatles, Barack Obama e moltissimi altri.

Insomma, un vero e proprio uomo dello spettacolo, che ha accompagnato intere generazioni alla “scoperta” dei loro miti.

Oggi, il triste annuncio dato dal suo profiloufficialediTwitter.