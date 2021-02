Wanda Nara e Mauro Icardi sono state vittime di un maxi furto: cosa e quanto è stato rubato. Il calciatore e la showgirl hanno trovato la loro casa svaligiata. Il bottino è ingente



Un clamoroso furto a Parigi nella casa di Wanda Nara e Mauro Icardi. La nota showgirl e l’attaccante del PSG sono stati vittime dei ladri. Questi sono entrati nel loro lussuoso appartamento. Ingente il bottino, una vera e propria batosta per la coppia di vip. Sono stati portati via gioielli, orologi, accessori di lusso e moltissimi capi di abbigliamento di enorme valore.

Il bottino, a una stima non definitiva, si aggira su non meno di 450mila euro di valore. Lo riporta L’Equipe. Un vero e proprio guaio per una delle coppie più note del mondo del calcio. Il grave episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, in casa non c’era nessuno.

Furto in casa di Wanda Nara e Icardi: i ladri saccheggiano tutto

Icardi era impegnato con la sua squadra nella trasferta contro il Lorient, mentre Wanda quella sera ha dormito fuori con i figli. Il giorno dopo, il personale delle pulizie si è accorto dell’effrazione: tutto sottosopra e uno scenario a dir poco caotico. La lussuosa casa, alle porte di Parigi (Neuilly-sur-Seine, quartiere abitato da ricchi), è stata svaligiata.

I ladri avrebbero agiti indisturbati, non si hanno notizie del funzionamento di sistemi di allarme o di telecamere di sorveglianza, ma subito la Procura di Nanterre ha avviato le indagini. La famiglia Icardi ha denunciato l’accaduto e si sta facendo una stima degli oggetti che sono stati portati via. La scorsa settimana furto anche per un altro calciatore del PSG, il portiere Rico, che abita non lontano da Icardi e Nara. In questo caso, però, il bottino ammontava a “soli” 25mila euro tra soldi, gioielli e orologi.