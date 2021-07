Mercedesz Henger si abbandona ad una struggente confessione: ecco cosa non ha mai detto su sua madre Eva e sull’ex fidanzato Lucas Peracchi

La bellissima Mercedesz Henger, figlia di Eva, fa alcune struggenti confessioni riguardanti il rapporto con su madre e con il suo ex: il tronista dell’edizione 2016 di “Uomini e Donne”, Lucas Peracchi.

I due hanno vissuto insieme una storia d’amore molto intensa che ha fatto sognare milioni e milioni di fan. Su Instagram sono, infatti, entrambi molto seguiti e i loro scatti fotografici di coppia condivisi sui social, catturavano sempre l’attenzione di tutti i follower che dimostravano il loro affetto lasciando tantissimi “mi piace” e commenti positivi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

- Advertisement -

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Mercedesz Henger manda in tilt Instagram: lato B da paura in primo piano

Mercedesz Henger: il rapporto con mamma Eva e le parole per l’ex fidanzato Lucas

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Da qualche tempo i due giovani fidanzati hanno interrotto la loro relazione che sembrava andare a gonfie vele. In un’intervista la primogenita di Eva Henger ha affermato al riguardo: “Non ci sono stati tradimenti o altro, semplicemente piano piano abbiamo realizzato che non andavamo più così d’accordo. I dettagli preferisco tenerli per me“.

Nonostante la rottura Mercedesz non rinnega il profondo sentimento che li ha tenuti insieme: “Siamo stati insieme, abbiamo convissuto tre anni e per me è stata una relazione importantissima. Poi c’erano piccoli dettagli su cui non andavamo d’accordo“.

In molti ipotizzavano che il rapporto madre e figlia fosse inficiato dalla relazione con Peracchi. In realtà, stando a quanto affermato dalla stessa Mercedesz, così non è mai stato.

LEGGI ANCHE>>> Eva Henger stratosferica in bikini: Massimo Boldi esagera con il commento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

“I problemi che avevo con mia madre rimangono e non sono andati via“, queste la parole di Mercedesz sul suo rapporto con mamma Eva.