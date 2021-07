“Un pregiudizio su di me”: l’amaro sfogo dell’ex concorrente del Grande Fratello Pierpaolo Pretelli. Frecciatina ad Elisabetta Gregoraci?

Giorni duri per Pierpaolo Pretelli, che deve fare i conti con l’amara eliminazione da “Battiti Live”, il gioco musicale condotto dalla sua “amica speciale” Elisabetta Gregoraci. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, fidanzato con Giulia Salemi (anche lei nella casa, come la Gregoraci) ha parlato al settimanale “Chi“, sfogandosi sulla sua esclusione dal programma.

Pretelli, a quanto afferma, non è stato invitato dopo essere stato proposto. “Non è andata bene, chi viene dalla tv paga un pregiudizio nel mondo della musica”. Pretelli è infatti un cantante e avrebbe partecipato con piacere al programma musicale estivo in onda su Italia 1.

Pierpaolo Petrelli deluso da “Battiti Live” e dalla Gregoraci

L’ex concorrente del GF Vip ha spiegato che non si perde d’animo e che lavorerà per andarci l’anno prossimo, anche se nel frattempo si impegnerà per trovare altri sbocchi, magari in Rai. A tal proposito si è parlato anche di una sua partecipazione a “A Tale e Quale Show” di Carlo Conti, che andrà in onda a settembre. Ad oggi, però, non ci sono conferme ufficiali, anche se è risaputo che il giovane ha fatto diversi provini, come lui stesso ha spiegato.

“Mi piacerebbe partecipare, aspettiamo cosa decide Carlo Conti”. Insomma, un Pretelli in bilico, che nella casa di Cinecittà sembrava un “divo” padrone della situazione, e invece fuori dalla casa si ritrova alla ricerca di una sua identità professionale. Destino comune a molti ex partecipanti del reality: solo pochi hanno trovato sbocchi professionali importanti.