Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini & Donne e concorrente dell’edizione del Grande fratello vip 5, è sconvolto per quanto accaduto. Si lascia andare a nuove rivelazioni

Andrea Zelletta non le ha certamente mandate a dire. Conosciuto dal pubblico televisivo per aver partecipato all’ultima edizione del Grande fratello Vip del 2020, si è sempre distinto per il suo forte spirito d’animo e di lealtà nei confronti dei compagni durante il percorso nella casa più chiacchierata d’Italia.

Andrea ha partecipato proprio nell’edizione durata più a lungo e con molte difficoltà, quella organizzata durante la pandemia di Covid-19. Ultimamente è stato protagonista di spiacevoli eventi riguardanti la sua sicurezza e quella della compagna Natalia, ma ancora una volta non si tira indietro per dire la sua.

Andrea, giovane intelligente e di carattere, ama il proprio Paese e le sua tradizioni. Per questo non è riuscito a stare zitto in merito a dei commenti sulla partita di ieri.

Andrea Zelletta e le forti parole del suo sfogo

Andrea, da buon appassionato di calcio, non crede ai suoi occhi per la parole di alcuni haters nei confronti del calciatore Morata. In prestito dall’Atletico Madrid, Morata riveste il ruolo di attaccante della Juventus. Amato e sostenuto dai fan, questo volta però qualcuno si è lasciato andare in dichiarazioni sui social, che l’ex gieffino ha poco apprezzato.

Andrea è sempre stato molto diretto, soprattutto nelle sue ultime dichiarazioni su Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi, ma senza dubbio è dalla parte di chi è discriminato. Alvaro Morata e Alica Campello, la moglie del calciatore, hanno ricevuto insulti gratuiti e senza alcun senso in seguito alla partita di ieri.

Andrea, afferma nei suoi canali social, di non credere ai suoi occhi quando legge gli haters criticare sia il calciatore che la modella, soltanto perché ha segnato a favore della propria nazionale e contro l’Italia. Il pareggio della Spagna ha portato a critiche e cattive dichiarazioni nei confronti del talentuoso Morata. La Campello ha subito dichiarato attraverso i social:

“Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi davvero. Spero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile”.

Andrea, totalmente sbalordito per quanto accaduto, ribadisce quanto importante sia lo sport per dare spensieratezza e un messaggio positivo, infatti afferma:

“Il calcio è uno sport ed in questo periodo storico dovrebbe portare un po’ di spensieratezza che purtroppo manca da troppo tempo”

Andrea afferma che leggere messaggi di questo tipo è terribile ed inaccettabile, infatti conclude affermando:

“Bisognerebbe punire tutta questa gente che porta odio e cattiveria nel mondo social. Vergognatevi!”

Andrea Zelletta ha sempre dimostrato coraggio e carattere, ed anche adesso non ha perso occasione per dire la sua facendo un uso positivo dei social media: scagliandosi contro gli haters che ne danneggiano l’uso!