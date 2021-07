Paura per Morata, e la moglie Alice Campiello: tutto dopo Italia-Spagna

Paura per l’attaccante della Juventus Alvaro Morata, la moglie Alice Campiello e i figli: è accaduto tutto dopo Italia-Spagna

Una brutta serata quella di ieri per Alvaro Morata e la nazionale spagnola. Non solo per l’eliminazione dagli Europei nella partita contro l’Italia. La sconfitta sportiva è, probabilmente, l’aspetto meno peggiore di quanto è accaduto. Mentre la Nazionale di Mancini festeggia l’accesso alla finale di domenica, la Spagna ha salutato il torneo.

L’attaccante della Juventus Alvaro Morata è stato protagonista del match: ha prima segnato il gol del pareggio, ma poi ha sbagliato il rigore decisivo durante la “lotteria” finale. Gigio Donnarumma ha parato il suo tiro, mandando l’Italia in finale ed eliminando gli spagnoli. Morata è sposato con una italiana, Alice Campello, che durante e dopo la partita è stata letteralmente presa d’assalto da insulti e minacce da parte degli haters.

Alice Campello minacciata e insultata sui social: paura per la moglie di Morata

Suo marito era già stato oggetto di pesanti critiche in patria per alcuni gol sbagliati (tra cui un altro calcio di rigore) ma stavolta a preoccupare la donna ci hanno pensato anche gli italiani. E stavolta non si parla di critiche di natura tecnica, ma di veri e propri assalti a suon di insulti, offese e minacce. Messaggi di odio, auguri di morte, frasi inqualificabili che la donna ha registrato e pubblicato a sua volta per denunciare il grave episodio. Minacce orribili alla famiglia della donna, madre di tre figli.

Qualcosa di simile è accaduto anche da parte dei tifosi spagnoli, ma stavolta sono stati gli italiani ad attaccare duramente la famiglia di Alice Campello, scossa e dispiaciuta da questi messaggi pieni di odio. La famiglia Morata potrebbe denunciare l’episodio: i colpevoli di questi orribili messaggi meriterebbero una punizione severa. L’odio sui social sta diventando un fenomeno sempre più crescente e preoccupante.