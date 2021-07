L’ultima telefonata di Raffaella Carrà: il doloroso retroscena

In queste ore tantissimi personaggi VIP raccontano i loro aneddoti su Raffaella Carrà. Ce n’è uno su una telefonata davvero toccante

Raffaella Carrà se n’è andata da qualche ora ed il mondo intero è in lutto per la sua scomparsa. L’artista italiana ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti coloro che la conoscevano di persona e che hanno avuto modo di lavorare con lei, ma anche e soprattutto nel cuore di tantissimi italiani.

In questi giorni sono arrivati tantissimi messaggi in ricordo della Carrà, delle sue trasmissioni, delle sue performance e di tutto quello che la showgirl ha rappresentato in questi anni. Amici, familiari e colleghi artisti, alcuni dei quali sono stati determinanti per la carriera ed il successo del “caschetto biondo” più famoso in Italia.

Uno di questi è Cristiano Malgioglio che, oltre ad essere un grande amico e ammiratore della Carrà, ha scritto per lei i testi di alcuni dei suoi brani più conosciuti come ad esempio “Forte Forte Forte”, “Ciak” e “Innamorata”. La notizia della morte di Raffaella ha sconvolto Cristiano che ieri ha raccontato alcuni dettagli della loro amicizia.

Cristiano Malgioglio racconta l’ultima telefonata con Raffaella Carrà: “Era un messaggio di addio”

Malgioglio ieri è intervenuto a “La vita in diretta” per lasciare un suo ricordo dell’artista italiana, ma dopo pochi minuti è scoppiato a piangere ed ha dovuto interrompere l’intervista. Dopo di che, non ne ha rilasciata più nessuna in tv. Visibilmente sconvolto, il cantante ha preferito parlare con l’agenzia Adnkronos:

“A casa era una donna normalissima, non era la star che tutti conosciamo. Era la persona più semplice che potesse esistere. La sua morte mi ha spiazzato non mi ha mai parlato della sua malattia, sono stato malissimo”. Cristiano ha raccontato di aver visto la Carrà di persona qualche mese fa, appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma i due si sentivano spesso al telefono ed è stata proprio l’ultima telefonata a lasciargli un commovente ricordo:

“Ci siamo sentiti al telefono appena un mese fa non ricordo cosa le dissi, l’avevo salutata e lei aveva riso come sempre. A un certo punto aggiunse: ‘Ti prego Cristiano, quando arrivi tu la televisione cambia colore, non cambiare mai’. Allora non capii cosa volesse dirmi, non mi aveva mai parlato così, ma ora so che quello era un messaggio di amore, di addio per me. Ogni volta che ci ripenso mi commuovo”.

Un rapporto speciale, le lacrime in tv di Malgioglio erano davvero sincere. E ora il cantante ha solo un desiderio: che gli studi Rai di Via Teulada fossero intitolati alla Carrà. Chissà se la Rai accoglierà la sua richiesta.