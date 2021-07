Ex Uomini e Donne, il gesto salvavita è struggente: il toccante racconto

Un ex corteggiatore di Uomini e Donne ha messo a rischio la sua stessa vita per salvare quella della sorella. I dettagli del racconto

Spesso e volentieri quando ci sediamo davanti alla tv e seguiamo un reality, una fiction o un programma di intrattenimento ci emozioniamo con i racconti e le storie d’amore che ci vengono proposte. “Uomini e donne” è sicuramente una delle trasmissioni più longeve della tv italiana proprio per questo: ci racconta una storia d’amore, con passioni e anche tradimenti, e ci accompagna fino alla scelta finale.

Proprio un ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi ha vissuto un dramma familiare ed è stato costretto ad affrontare una scelta ben più difficile e delicata rispetto a quella di un futuro partner. Stiamo parlando di Alessandro D’Amico, protagonista del trono gay, che ha preso una drastica decisione pur di salvare la sorella.

LEGGI ANCHE: UOMINI E DONNE, INCIDENTE PER L’EX TRONISTA: “ECCO COSA MI È SUCCESSO”

Alessandro D’Amico, l’ex Uomini e Donne si opera per salvare la sorella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica D’amico (@federica_d.amico)

- Advertisement -

La sorella di Alessandro, infatti, è stata colpita da una brutta malattia che le ha cambiato la vita e l’ha costretta in ospedale per molto tempo. I due fratelli, inoltre, avevano già perso la loro madre quando il corteggiatore di Uomini e Donne aveva soltanto 20 anni.

Alessandro, dunque, non ha potuto fare a meno di armarsi di coraggio ed affrontare questo dramma familiare con tutte le sue forze. La sorella Federica, per sopravvivere, aveva urgente bisogno di un trapianto di rene e ha trovato il donatore più bello del mondo (come lei stessa lo ha definito su Instagram), ovvero suo fratello.

LEGGI ANCHE: UOMINI E DONNE: DAMA STORICA FA UN ANNUNCIO IMPENSABILE. LA CAUSA È SEMPRE LUI

I due sono volati in Australia e si sono sottoposti all’intervento poche ore fa. Il tutto documentato sui social con foto e didascalie eloquenti. Il commento di Alessandro è davvero struggente: “Una promessa che feci a me stesso. Quando a 20 anni mi resi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare! Questa volta ho detto no!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro D’Amico 🇮🇹 (@ssandro_demycost)

Bellissimo anche il ringraziamento di Federica, così come i tanti commenti di apprezzamento alle foto dei due fratelli oggi uniti ancora più di prima da una malattia combattuta insieme.