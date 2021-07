Un posto al sole è la soap opera più longeva della tv italiana. Non tutti sanno però quali sono le location che ospitano i protagonisti

Un posto al sole rappresenta il trionfo della soap opera italiana. La serie tv infatti va in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì su Rai 3 ed è arrivata al 21° anno di attività: con più di 5000 episodi all’attivo, ha battuto ogni record e difficilmente sarà eguagliata in futuro in termini di longevità.

Nonostante i tanti anni di trasmissione, la serie romantica continua ad appassionare milioni di telespettatori che ogni giorno si ritrovano dopo il telegiornale per scoprire cosa succederà nella nuova puntata. Questo nonostante siano passati due decenni e siano cambiati attori, location e anche il tipo di fotografia ed inquadrature.

Una delle polemiche più grandi, infatti, avvenne proprio nel 2017 quando la fiction si rifece il look che però non piacque assolutamente ai fan: le luci erano troppo forti, i volti degli attori risultavano lucidi e patinati. La produzione poi si adeguò alla volontà del pubblico che fu soddisfatto del passo indietro.

Tante le curiosità legate alla serie, che non tutti sanno sia un prodotto australiano: il format originale si chiama Neighbours e narra le vicende di alcune famiglie residenti in Ramsey Street. Poi c’è anche il discorso relativo alle locations in cui si girano le puntate: ve le sveliamo tutte qui in basso.

Un posto al Sole, tutte le location della soap opera dei record

Tutti saprete che le storie dei protagonisti sono ambientate a Napoli in scenari da sogno. Le prime stagioni della fiction Rai sono state girate a Villa Rocca Matilde, una vecchia dimora sul mare alle pendici di una collina di Posillipo.

Successivamente il set si è trasferito a Villa Volpicelli. L’edificio in questione è appartenuto all’attrice Luisa Conte e successivamente è stato donato al comune di Napoli. All’interno di questa incantevole villa sono stati ricreati gli appartamenti delle famiglie protagoniste della serie.

Ci sono poi alcune scene che sono girate negli studi di produzione Rai di Fuorigrotta. In questo particolare scenario si trovano, ad esempio, il Caffé Vulcano e la casa di Raffaele. La cosa positiva è che periodicamente la Rai organizza dei tour per visitare i set di Un Posto al Sole, raccogliendo sempre un bagno di folla. E voi li visiterete?