“E’ andata via in punta di piedi”: le ultime ore di Raffaella Carrà

Raffaella Carrà, la Regina della televisione italiana è andata via silenziosamente. Riservata e a modo, ha tenuto cari i suoi affetti, gli stessi si lasciano andare in un’emozionante intervista.

Raffaella Carrà è stata un’Artista con la A maiuscola: attrice, cantante e ballerina. Una showgirl di altri tempi! Conosciuta a livello internazionale, vanta di una carriera europea di grande successo. Oltre alla fama, ha sempre intrattenuto ed amato profondamente il pubblico che, amareggiato, è ancora incredulo per la sua morte.

Raffaella ha sempre amato i suoi fan, infatti per proteggerli, non aveva comunicato il suo stato di salute. Sorridente e allegra, ha portato energia e arte nelle case dei telespettatori, senza mai far pensare ad una grave condizione di salute.

Raffaella è stata portata via da una malattia che l’ha fortemente debilitata. Lo sapevano solo gli affetti più cari, che le sono stati accanto fino all’ultimo istante. Dopo essere stata ricordata e raccontata da personaggi del calibro di Pippo Baudo, il quale in un’intervista svela il suo più grande rimpianto, a due giorni dalla morte, ci sono nuove rivelazioni.

Barbara, la figlia di Gianni Boncompagni, suo primo compagno, si lascia andare in una toccante intervista al Corriere della Sera.

Raffaella Carrà e l’inaspettata qualità dell’artista

Raffaella è sempre stata nota per il suo modo di essere estroverso, ma dietro tanta energia, vi era l’animo di una donna seria e meticolosa, tanto nel lavoro, quanto nelle sue relazioni personali.

Raffaella è la seconda mamma di Barbara Boncompagni che la ricorda nell’intervista come una madre presente ed attiva, tanto da definirla un ciclone! Una meravigliosa Mary Poppins, sempre pronta a prendersi cura dei propri cari. Nonostante l’infanzia difficile, ha sempre avuto a cuore il valore della famiglia.

Raffaella, dichiara la figlia di Gianni Boncompagni, è stata con il padre per 11 anni, portandola con sé in tournee a scoprire il mondo della televisione. In comune, condividevano lo stesso dolore: l’abbandono. Raffaella è stata abbandonata dal padre, mentre Barbara dalla madre. Le due hanno fin dall’inizio stretto un bellissimo rapporto fatto di complicità e comprensione.

Raffaella con leggerezza viveva sia i problemi comuni della vita quotidiana, come la terribile malattia che ha colpito il fratello, che la sua fama da showgirl. Barbara conferma che non amava andarsene in giro a fare la diva, ma non perché non amasse il suoi pubblico. Preferiva mettere in scena solo la propria arte, la vita privata la custodiva gelosamente. Probabilmente, da qui proviene la scelta di non comunicare il grave stato di salute.

Raffaella Carrà fino alla fine ha protetto e portato allegria al suo amato pubblico e alla sua cara famiglia. Verrà sempre ricordata con profonda ammirazione ed un grande sorriso!