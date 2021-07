Barbara D’Urso, che imbarazzo: Selvaggia Lucarelli la annienta così

Barbara D’Urso nella bufera, rilascia delle dichiarazioni che non sono passate inosservate al pubblico. Ecco cos’è successo.

Barbara D’Urso, per i fan Barbarella, dopo aver fatto parlare di sé per l’uscita da Mediaset, non poteva restare in silenzio. Tra i Vip non può mancare il suo saluto e commiato alla defunta Raffaella Carrà. Foto, video ed interviste, dal 5 luglio, giorno della morte della Regina del panorama televisivo italiano, colorano la pagina Instagram della Barbarella. Ecco le sue stories di Instagram:

Barbara D’Urso e la dichiarazione che fa discutere

Barbara D’Urso, sempre più nell’occhio del ciclone a causa delle continue critiche degli haters, non può che rientrare anche nelle discussioni attorno al lutto che ha colpito l’Italia per la morte di Raffaella Carrà.

Barbara, da sempre sostenitrice di mostri sacri della musica e del panorama televisivo italiano come Raffaella, rilascia un commento poco gradito ai suoi più accaniti oppositori. Il commento fatto da Barbarella, certamente non con cattive intenzioni, anzi voleva dimostrare affetto per la scomparsa dell’artista, è riportato in una delle sue storie di Instagram, eccolo:

Barbara D’Urso e l’attacco di Selvaggia Lucarelli

Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli, due nomi e due donne che certamente non vanno molto d’accordo. Infatti, non viene perso questo treno dalla Lucarelli per criticare l’operato di Barbarella che, come sempre, non perde occasione per dire la sua.

Barbara e Selvaggia, due modi di fare che forse non si incontreranno mai, come due rette parallele, perché anche in questa situazione di lutto, riescono a litigare. Dopo l’azione di Barbara, Selvaggia dedica non una semplice storia, ma un vero e proprio post, per dichiarare il suo imbarazzo per il gesto di commiato mal riuscito di Barbarella.

Da quanto si può dedurre, per la Lucarelli, Barbara si è aggiudicata dei meriti che non possiede, ma ecco il post:

Barbara D’Urso non ha ancora risposto all’attacco di Selvaggia Lucarelli, che con un post è riuscita ad accalappiarsi i like degli haters di Barbarella, ma anche strappare qualche risata al pubblico di Instagram.

Barbara, in ogni caso, anche se potrebbe aver fallito nel tentativo di commiato, comunica il suo affetto all’artista recentemente scomparsa, dimostrando stima ed apprezzamento. Ogni saluto a Raffaella Carrà, non è mai sprecato.