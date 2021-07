L’Italia volta in finale: il clamoroso gesto di Spinazzola dopo l’infortunio

Italia, l’emozionante dedica a Spinazzola che ringrazia da casa. Tutto il gruppo ha intonato un coro per il laterale della Roma a fine gara

Il dolore per l’infortunio che lo ha portato via dagli Europei, la gioia incontenibile quando diventa un tifoso come gli altri. La strana semifinale vissuta da Leonardo Spinazzola, esterno sinistro dell’Italia, che nei quarti di finale contro il Belgio ha rimediato un grave infortunio, con la rottura del tendine di Achille. E’ stato necessario un intervento in Finlandia, e ora lo aspetta una lunga riabilitazione: il calciatore della Roma tornerà all’inizio del prossimo anno.

Tuttavia, Spinazzola non si è perso d’animo: i suoi compagni di squadra e amici lo hanno sostenuto e incoraggiato. Lui dopo l’operazione è tornato a casa dalla moglie e dai due figli e lì si è messo a vedere la semifinale tra Italia e Spagna. Il calciatore ha indossato la sua maglia numero “4” esattamente come se dovesse scendere in campo. Ha fatto il tifo, sofferto come tutti i tifosi azzurri, e dopo l’ultimo rigore calciato da Jorginho si è lasciato andare a una gioia immensa.

Italia, Spinazzola in versione tifoso: si commuove dopo la dedica dei compagni

Come testimoniano le sue storie su Instagram, Spinazzola ha assistito ai messaggi di affetto dei compagni, tra cui la sua maglia indossata da Insigne e altri giocatori per ricordare la sua assenza. A quel punto, come si vede nelle “stories” del giocatore, Spinazzola si è commosso: emozionato da tanto affetto. “Spina, Spina” il coro dei suoi compagni di squadra durante i festeggiamenti. Lui ha risposto scrivendo “Muchas Gracias” in una storia successiva, strizzando l’occhio agli spagnoli.

Immagini emozionanti che arrivano dalla casa del calciatore, che sono state pubblicate anche sul profilo Instagram di sua moglie Miriam Sette. Ora Spinazzola, come ogni italiano, farà il tifo anche domenica sera per la finale di Euro 2020. Non sarà in campo, ma se l’Italia dovesse riuscire a vincere il trofeo che manca dal 1968, il merito sarà sicuramente anche suo. Ieri contro la Spagna la sua assenza in campo si è sentita, ma ormai manca solo una gara e gli azzurri proveranno a stringere ancora i denti.