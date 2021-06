Lino Banfi amuleto della Nazionale: il comico ospite per Italia-Svizzera

Lino Banfi è ormai diventato il portafortuna dell’Italia: il comico pugliese farà il tifo direttamente dal salotto dei The Jackal

L’esordio agli Europei dell’Italia è stato davvero da sogno. La Nazionale, che tanto bene aveva fatto durante le qualificazioni, ha confermato di essere un gruppo coeso e ha iniziato subito col piede giusto dominando la gara contro la Turchia.

A fine partita tanti sorrisi davanti alle telecamere, soprattutto per Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, autori del secondo e del terzo gol. I due ragazzi napoletani hanno esultato con l’espressione “porca puttena”, resa celebre da Lino Banfi nelle sue commedie.

E’ stato proprio il comico a invitare i ragazzi ad esultare così in una sua chat con Mancini e Chiellini. Lino, dopo la rivelazione di Immobile, è stato eletto a furor di popolo come amuleto della Nazionale. Un’etichetta che gli ha fatto sicuramente piacere e che si porterà appresso con orgoglio anche in vista della prossima partita.

Domani sera, infatti, si giocherà Italia-Svizzera: la gara potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno in caso di vittoria degli azzurri e Lino Banfi stavolta, invece di tifare dal divano di casa sua, potrebbe esultare in diretta televisiva.

Lino Banfi ospite del salotto dei The Jackal per Italia-Svizzera

Il comico sarà infatti ospite del salotto dei The Jackal per la seconda puntata di “Europei a casa The Jackal”. Oltre a Banfi insieme ai comici napoletani ci saranno anche l’imitatore Vincenzo De Lucia, il giornalista sportivo Marco Mazzocchi e il rapper Clementino.

Un salotto che garantirà simpatia e risate a volontà: l’obiettivo è quello di ripetere il grande successo della prima puntata della trasmissione in onda su Rai Play. Per Italia-Turchia, durante la quale sono stati ospiti Carolina Morace, Stefano De Martino, Michela Giraud e Carlo Conti (che ha spoilerato il primo concorrente di Tale e Quale Show), il pubblico più giovane ha risposto molto bene in termini di visualizzazioni: lo streaming è stato riprodotto più di centomila volte.

Chissà che non continui il momento magico di Lino Banfi, che nel frattempo ha svelato chi sarà il prossimo marcatore degli azzurri ad esultare con l’ormai famoso “porca puttena”: “Il prossimo a dirlo sarà Spinazzola. Sono sicuro che sarà suo il goal nella prossima partita”.