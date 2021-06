Europei, stasera Italia-Svizzera: dove vederla in tv e streaming

Stasera torna in campo la Nazionale di Mancini. Italia-Svizzera potrebbe regalare agli azzurri la qualificazione agli ottavi di finale

Questa sera alle ore 21 la Nazionale torna in campo per la seconda giornata degli Europei di calcio. Gli azzurri, reduci dalla grandissima vittoria contro la Turchia ottenuta grazie all’autogol di Demiral e alle reti di Immobile e Insigne, vogliono chiudere già oggi il discorso qualificazione per poi risparmiare qualche energia contro il Galles.

Italia-Svizzera rappresenta, almeno sulla carta, una sfida comunque complicata. La squadra allenata da Petkovic ha alcuni elementi interessanti e soprattutto, in caso di sconfitta, potrebbe compromettere ogni tipo di ambizione. La gara si giocherà ancora una volta all’Olimpico di Roma, che conterà con la presenza di circa 16.000 spettatori.

Viste le tante restrizioni per l’acquisto e l’ingresso allo stadio saranno comunque tantissimi a ritrovarsi davanti alla televisione stasera per tifare la Nazionale. Scopriamo insieme le probabili formazioni e la programmazione televisiva.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: CRISTIANO RONALDO FA ARRABBIARE LA COCA COLA: LA GAFFE DEL CAMPIONE

Italia-Svizzera, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Tenendo in considerazione quando detto poco fa, Roberto Mancini ha intenzione di affidarsi nuovamente all’undici che tanto bene ha fatto contro la Turchia. L’unica variazione riguarderà il terzino destro: non ci sarà Florenzi, che ha accusato un leggero infortunio. Per la sua sostituzione ballottaggio tra Di Lorenzo e Toloi, con l’atalantino favorito. Solo panchina per Verratti, che potrebbe essere impiegato a gara in corso se il risultato sarà favorevole.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

LEGGI ANCHE – Lino Banfi amuleto della Nazionale: il comico ospite per Italia-Svizzera

Anche Petkovic si affiderà ai suoi fedelissimi e dovrebbe riproporre la stessa formazione che ha pareggiato contro il Galles. Il dubbio è legato al portiere Sommer che potrebbe diventare padre nelle prossime ore e non scendere in campo. Occhio alle incursioni di Embolo che ha dimostrato di essere in grandissima forma.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic. All. Petkovic.

Italia-Svizzera sarà trasmessa in diretta da Rai 1 (canale 1) e nelle sue versioni ad alta definizione Rai 1 HD (canale 501) e Rai 1 4K (canale 201 tivusat). Prima del match consueto prepartita dall’Auditorium del Foro Italico con Paola Ferrari, mentre al termine dei novanta minuti ci sarà Notti Europee con Marco Lollobrigida. Telecronaca come sempre affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

LEGGI ANCHE: PAOLA FERRARI “BACCHETTATA” SUI SOCIAL: I SUOI APPUNTI FANNO IL GIRO DEL WEB

La sfida contro la nazionale svizzera sarà trasmessa anche su Sky Uno (canale 201) e Sky Football (canale 203). Telecronaca affidata a Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi.

Per quel che riguarda lo streaming, disponibile la piattaforma RaiPlay. Per chi è abbonato a Sky, possibile usufruire di SkyGo. La partita sarà trasmessa anche da Now per chi ha sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming.

Le trasmissioni alternative per la partita della Nazionale

C’è poi chi, magari tra i più giovani, preferisce gustarsi le partite della Nazionale in modo meno convenzionale. Ecco quindi che su RaiPlay ci sarà anche stasera il salotto dei The Jackal dove Ciro e i suoi colleghi comici intratterranno il pubblico mentre fanno il tifo per gli Azzurri.

Su Twitch invece imperdibile l’appuntamento con il commento della Gialappa’s Band: il trio è tornato a raccontare le partite di calcio direttamente sulla piattaforma streaming nata per gli appassionati di videogiochi.

Un’altra opzione, sempre evitando assembramenti, potrebbe essere quella dei maxischermi in piazza. Visto il ritorno in zona bianca di molte regioni sono tantissime le città che li stanno organizzando, approfittando anche dell’assenza del coprifuoco. E voi dove guarderete la partita?