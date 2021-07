Struggente gesto per Raffaella Carrà: tutto prima di Italia-Spagna

La morte di Raffaella Carrà ha sconvolto il mondo intero. Stasera la semifinale degli Europei tra Italia e Spagna: il gesto inaspettato

La scomparsa di Raffaella Carrà è stata sconvolgente per il mondo intero. La poliedrica artista italiana, deceduta il 5 luglio 2021 a 78 anni, era molto amata anche al di fuori dei nostri confini e la notizia della sua morte ha fatto parlare i quotidiani di molti paesi che le hanno dedicato la prima pagina.

Raffaella era stimata soprattutto in Spagna: nel 2017, infatti, venne celebrata al World Pride di Madrid perché mai dimenticata dopo aver presentato diverse trasmissioni nel Paese iberico. A lei gli spagnoli hanno dedicato anche un musical. Così, una volta appresa la sconvolgente notizia, il premier iberico Pedro Sanchez l’ha voluta ricordare con queste parole:

“Raffaella è stata una donna che ha ispirato diverse generazioni con felicità, coraggio e impegno. La sua musica ha reso felici i nostri cuori, il suo spirito libero ha riempito le nostre anime. Riposa in pace mia cara”.

Proprio stasera, per una strana coincidenza, Italia e Spagna saranno avversarie sul terreno di gioco di Wembley: in Inghilterra è in programma la semifinale degli Europei di calcio e c’è grande attesa per scoprire se gli azzurri riusciranno ad approdare in finale. Ma la Carrà era un’icona che univa il nostro paese e quello spagnolo: doveroso quindi riservarle un’omaggio.

L’Italia e la Spagna omaggeranno Raffaella Carrà: succederà stasera a Wembley

La FIGC ha chiesto, ed ottenuto, dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prepartita “A far l’amore comincia tu“, una delle canzoni di Raffaella più amate e ballate dal pubblico.

Quando le squadre scenderanno in campo a circa mezzora dal fischio d’inizio a Wembley si sentirà dai megafoni la musica di Raffaella e sarà sicuramente un momento di unione e di grande commozione.

Del resto anche il presidente federale Gravina ha speso parole di elogio ed un dolce ricordo della Carrà: “Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”. Dello stesso avviso la ministra degli Esteri della Spagna, Arancha Gonzalez Laya, che su Twitter ha scritto: “Ci separano gli europei di calcio, ci unisce la perdita di Raffaella”.