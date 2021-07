Michele Merlo, ricordo da pelle d’oca della fidanzata: messaggio da brividi

Michele Merlo, sognatore e romantico ribelle. L’inaspettata morte prematura del giovane cantautore lascia ancora l’amaro in bocca ad un mese dalla scomparsa.

Michele Merlo, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha partecipato all’edizione del 2017, conquistando la stessa Maria che compie un forte gesto per la sua scomparsa, ed il pubblico con la sua voce. Parole e musica erano il suo pane quotidiano, condividere la sua passione con i fan, la sua missione. Tristezza e rabbia continuano a caratterizzare questa triste vicenda che l’ha portato via.

Michele, ad un mese esatto dalla sua scomparsa, è sempre in vetta ai Tweet e algoritmi dei maggiori social media. Sempre più spesso, nonostante la morte, capita di ritrovare tra i post di Instagram, video delle sue canzoni e foto dei suoi pensieri. Oltre che un bravissimo cantate, era anche un incredibile cantautore.

Michele, con le parole, costruiva immagini care ai suoi fan, diventando un punto di riferimento costante per i sentimenti che era capace di raccontare. Non solo per il pubblico, ma anche per Luna, che non ha ancora metabolizzato del tutto il tragico lutto, era un porto sicuro, punto di forza costante che a soli 28 anni dimostrava una grandissima profondità d’animo.

Michele Merlo e il triste messaggio che lo ricorda

Michele Merlo non era solo un talentuoso cantautore, ma anche un abile scrittore. Non è così facile mettere insieme le parole, soprattutto se si riesce a toccare il complesso animo delle persone. Ci riusciva, e lo ha fatto con il suo romanzo Cuori stupidi, in cui tratta argomenti importanti e di difficile comprensione: i sentimenti e l’amore.

Michele conosceva depressione e ansia, proprio per questo, con le sue parole e le sue canzoni, riusciva a capire i sentimenti delle persone. Il suo pubblico non lo dimenticherà mai, ma neanche la sua fidanzata. Luna Shirin Rasia, giovane studentessa di 21 anni, ha rilasciato importanti dichiarazioni, e ha dovuto dire addio al suo grande amore.

Michele è andato via, per una leucemia fulminante che non gli ha dato scampo. Con Luna l’amore era nato con semplicità, dai social, un messaggio e un incontro, hanno legato i due di un sentimento profondo e difficile da cancellare. Situazione che è nota sotto gli occhi del pubblico, per il post di commiato riportato dalla fidanzata su Instagram, eccolo:

Michele Merlo e la sua triste vicenda sono difficili da cancellare nella memoria del pubblico. Ancora prima dei fan, Michele resterà per sempre legato al cuore di chi lo ha amato come un figlio, amico e grande amore. Rispetto per chi soffre, ma come piaceva a Michele, andare sempre avanti con il cuore in mano.