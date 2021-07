Sei anche tu uno dei segni più coraggiosi dello zodiaco? Scopriamo subito la classifica dei segni che non hanno paura veramente di niente!

Ci sono persone che pensano proprio che il pericolo sia “il loro mestiere”.

007 od aspiranti tale a parte, è vero che ci sono alcune persone che prendono la vita di petto e che non hanno paura veramente di niente.

Come possiamo fare per riconoscerle? Ma è semplice: grazie all’oroscopo!

Oggi vogliamo scoprire la classifica dei “cuor di leone“. Che dici, sarai tra i primi cinque oppure no?

I segni più coraggiosi dello zodiaco: la classifica di oggi dell’oroscopo sui segni senza paura

Quanto sei coraggioso, nella vita?

A tutti, infatti, piace pensare che saremmo coraggiosi se solo ce ne venisse data l’occasione.

A parte salvare donzelle da torri sorvegliate da draghi oppure sventare piani di conquista del mondo, nella vita di tutti i giorni può capitare di dover prendere delle decisioni “coraggiose”.

Magari si tratta di affrontare qualcuno sull’autobus che sta infastidendo o molestando qualcun altro, oppure semplicemente decidere di cambiare vita, di troncare i rapporti con una persona tossica o di trasferirsi in un’altra città.

Insomma: tutti possiamo essere coraggiosi ma la domanda vera è un’altra.

Chi sono, veramente, questi coraggiosi?

Bene, l’oroscopo può darci assolutamente una mano ad individuare quali sono le persone che non hanno paura di niente.

Ti basterà darti un’occhiata intorno per vedere se è davvero così: se sei circondato da segni paurosi, di certo non avrai l’occasione di vedere molto “coraggio” nella tua vita!

Scopriamo se sei in questa classifica o se, invece, devi iniziare ad imparare a prendere il toro per le corna (anche se non letteralmente, mi raccomando).

Ecco la nostra classifica dell’oroscopo di oggi!

Acquario: quinto posto

Anche se non sembrano decisamente persone che andrebbero in guerra, i nati sotto il segno dell’Acquario sono molto più coraggiosi di quello che credete!

Questo segno, infatti, è uno di quelli che non si arrende di fronte alle ingiustizie o alle delusioni della vita e che si rimette sempre in piedi.

In più, un nato sotto il segno dell’Acquario combatterà sempre per le persone che si trovano nella sua vita e si rifiuterà di lasciare qualcuno indietro o da solo.

L’Acquario è un segno molto coraggioso e decisamente forte: per lui avere cura degli altri è il motore che lo spinge a fare tutto!

Sagittario: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Questo è un segno che spesso non viene preso sul serio, soprattutto perché è molto gentile e perdona facilmente i torti e gli errori degli altri.

In realtà, però, il Sagittario è un segno estremamente coraggioso e che non ha paura di affrontare la vita di petto.

Quando si tratta di rapporti con gli altri, poi, il Sagittario tira fuori veramente la grinta e si impegna a fondo per essere coraggioso e fare scelte oneste e sincere.

Il suo coraggio ha a che vedere con il modo in cui si rapporta con il mondo esterno, cercando sempre di fare la cosa migliore per tutti.

Leone: terzo posto

Anche se è il segno che dovrebbe rappresentare il coraggio più di tutti, il Leone si guadagna “solo” il terzo posto nella classifica dei segni cuor di… ehm, leone per l’appunto!

I nati sotto questo segno, infatti, sono sicuramente persone coraggiose ma hanno anche un modo curioso di approcciarsi a questa qualità.

I nati sotto il segno del Leone, infatti, sono aggressivi e decisamente molto “rumorosi” quando si tratta di mostrare il loro coraggio.

Non prendono mai la decisione più facile o quella più pacata e scelgono sempre la via della guerra per mostrare agli altri che sono coraggiosi.

Quindi sì, i nati sotto il segno del Leone sono persone decisamente coraggiose anche e soprattutto… quando non serve!

Scorpione: secondo posto

Lo Scorpione è un altro dei segni che troviamo veramente in alto nella nostra classifica dei segni più coraggiosi dello zodiaco.

Questo è un segno che si fa carico dei problemi senza paura: non si prende mai un attimo di respiro ma lavora incessantemente per tutti e tutto!

Lo Scorpione, quando si tratta di affrontare una situazione pericolosa, spaventosa o semplicemente nuova, si trova nel suo elemento.

Non ha paura di mettersi alla prova ed ha un istinto veramente pungente (è proprio il caso di dirlo).

Se avete paura di fare un’esperienza nuova, lo Scorpione è il compagno perfetto per farvi dare una mano. Non si prenderà cura di voi ma vi mostrerà un modo nuovo di approcciare la vita: senza paure, libero ed anche decisamente spericolato!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni più coraggiosi dello zodiaco

Cercavate del coraggio? Allora fareste meglio a parlare con un nato sotto il segno del Capricorno!

Il Capricorno, infatti, è un segno che non ha letteralmente paura di niente: non solo non gli importa essere il più coraggioso di tutti ma fa anche in modo di non prendersi meriti per il suo coraggio sostenendo che… è assolutamente normale!

Il Capricorno è uno dei segni famosi per prendere decisioni rischiose, senza paura delle conseguenze e sempre pronto a fare il passo anche più lungo della gamba.

Questo segno, poi, è uno di quelli che casca sempre in piedi e di cui è impossibile essere gelosi: lavora tanto e si impegna molto nella vita e, proprio per questo, si concede qualche rischio come “premio“.

Se volete vedere del coraggio, guardate i Capricorno: sapranno farvi venire veramente i brividi!