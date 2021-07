La forma del mento può rivelare la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la forma del tuo mento. Dietro questo aspetto fisico possono nascondersi alcuni aspetti della tua personalità

Oggi vogliamo proporti un test molto divertente che riguarda un tuo aspetto fisico: il mento. Non tutti sanno che, in base alla forma del nostro mento, possiamo scoprire alcuni aspetti della nostra personalità molto interessanti. Magari dei piccoli particolari del nostro carattere dei quali nemmeno ci rendiamo conto.

Secondo una ricerca, esistono moltissime forme di mento diverse. Le più diffuse sono sei e sono proprio quelle che ti proponiamo oggi. Non dovrai fare altro che cercare uno specchio e guardare la forma del tuo mento. Poi dovrai scorrere il testo alla ricerca del tuo profilo personalizzato, nella sezione dedicata alle soluzioni.

Ad ogni profilo corrisponde una personalità diversa. Il test richiede soltanto pochi minuti e non ha assolutamente alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto di relax, lontano dalla routine di tutti i giorni. Sei pronto? Adesso possiamo partire con il test di oggi.

La forma del tuo mento

Il test di oggi è molto semplice perché riguarda una caratteristica del tuo corpo che sicuramente conosci molto bene: il tuo mento. Per questo motivo non dovrai dedicare troppo tempo per andare a cercare la soluzione, ti basterà semplicemente scegliere uno dei sei profili che ti abbiamo messo a disposizione.

Poi dovrai scorrere il testo alla ricerca delle soluzioni. In questo modo potrai scoprire alcuni aspetti della tua personalità che, forse, nemmeno conosci. Guarda attentamente l’immagine in alto. Qual è la forma che si avvicina di più a quella del tuo mento? Non perdere troppo tempo, conosci già la soluzione, si tratta del tuo corpo.

Le soluzioni del test: mento quadrato

Se il tuo mento è quadrato vuol dire che sei una persona abbastanza testarda e pignola. Fai attenzione ad ogni piccolo particolare e non puoi fare a meno di far notare agli altri se c’è qualcosa fuori posto. In alcuni casi puoi avere un atteggiamento un po’ troppo aggressivo e questo spaventa chi ti sta intorno.

Quando vuoi esprimere un pensiero contrario o vuoi richiamare qualcuno, troppe volte tendi ad utilizzare le parole sbagliate, finendo per avere l’effetto contrario rispetto a quello desiderato. Sei troppo orgoglioso e ti fai condizionare dall’opinione che gli altri hanno di te. Dovresti provare a vivere in maniera più leggera.

Mento stretto

Hai il mento stretto? Bene, questo vuol dire che sei una persona dotata di un’intelligenza rara. Sei capace di comprendere prima degli altri alcune dinamiche che sembrano complicatissime. Tutto ciò ti aiuta soprattutto in ambito lavorativo, un po’ meno nelle relazioni quotidiane con le altre persone.

A qualcuno puoi sembrare un po’ troppo precisino. Chi ti conosce di meno, infatti, potrebbe considerarti un po’ antipatico, anche se in realtà non è assolutamente vero. Prova ad essere un po’ meno nevrotico e meno critico nei confronti degli altri, in questo modo ti apprezzeranno subito per quello che sei veramente.

Mento sporgente

Di solito, la sporgenza del mento si nota particolarmente quando sei di profilo. Se hai il mento sporgente vuol dire che sei una persona sicura dei tuoi mezzi. Sei un grande lavoratore, non ti stanchi mai e provi sempre a trovare una soluzione per raggiungere l’obiettivo prefissato. Non ti fermi mai e pretendi lo stesso dagli altri.

Ma hai anche dei difetti, soprattutto nella vita di tutti i giorni. Lontano dal luogo di lavoro, infatti, fai fatica ad esprimere i tuoi sentimenti reali. Questo ti porta a perdere tante occasioni, specialmente in ambito amoroso. Ti fidi poco degli altri, anche di chi si approccia a te in maniera onesta e vorrebbe soltanto darti una mano.

Le soluzioni del test: mento arrotondato

Il tuo mento ha una forma particolarmente rotonda? Bene, questo vuol dire che sei una persona dotata di una forte emotività. Le emozioni sono un vero e proprio carburante per te, ne hai bisogno ogni giorno per andare avanti nella vita. Vai alla ricerca di emozioni anche nei rapporti con le altre persone. Le persone fredde non ti piacciono.

Sei un ottimista nato, ti butti in un progetto lavorativo (e non solo) con un grandissimo entusiasmo. Questo ti rende molto apprezzato dalle persone che ti circondano, anche se a volte il troppo ottimismo ti fa fare il passo più lungo della gamba. In questo casi ci resti male, proprio a causa della tua carica emotiva molto elevata.

Mento allungato

Se il tuo mento è allungato, vuol dire che sei una persona leale, una di quelle delle quali ci si può fidare sempre. Sei socievole ed estroverso. Per questo motivo risulti particolarmente apprezzato da tutti, sia in ambito lavorativo che nella vita di tutti i giorni. Le altre persone amano stare con te. Quando c’è una festa sei sempre il mattatore della serata.

Tu provi piacere quando sei circondato dagli altri però tendi ad aprirti veramente soltanto con le persone più intime, soprattutto quelle che fanno parte del tuo nucleo familiare più stretto. Con tutti gli altri hai un ottimo rapporto, ami fare baldoria con loro e provare sempre nuove esperienze.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. Qual è la forma del tuo mento? Il profilo corrisponde alla realtà? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!