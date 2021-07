Meghan e Harry lo faranno: nuovo incubo per la Regina

Meghan Markle e Harry: nuovo incubo per la corte inglese alle prese con i giovani reali

A quanto pare la Regina Elisabetta proprio non riesce a stare tranquilla. Sembra proprio che una nuova ombra sia pronta a fare “capolino” a Buckingham Palace. A preoccupare è, ancora una volta, i soliti duchi di Sussex, la coppia “dei ribelli” formata da Meghan Markle e suo marito Harry. I due giovani hanno dato più di un pensiero all’anziana regina. Ma a preoccupare, soprattutto, è la figura di Meghan, sempre imprevedibile.

Non è un segreto la sua opposizione alla famiglia Reale, con il trasferimento di residenza a Los Angeles che ha fatto molto discutere. E cosa si profila all’orizzonte? Un motivo di preoccupazione è il futuro Queen’s Platinum Jubilee nel 2022, un evento che darà sicuramente più di un pensiero alla sovrana d’Inghilterra. Si tratta di un evento che arriverà solo il prossimo anno, durante il Bank Holiday previsto dal 2 al 5 giugno.

La Regina Elisabetta preoccupata dal ritorno di Harry e Meghan nel 2022

C’è un programma molto fitto, che va dal “Platinum Party” a Palazzo, passando per un concerto dal vivo da Buckingham Palace. E infine un “Jubilee Pageant”, un corteo con abiti d’epoca per le vie del centro di Londra. Pare non ci siano dubbi che a questa kermesse parteciperà anche Meghan. Ecco perché la grande attesa per il “ritorno a casa” della Duchessa diventerà motivo di dibattiti e tensioni. Si ipotizza che la regina coglierà l’occasione per provare a “fare pace” con la coppia ribelle.

Di certo c’è che, per ora, i tentativi già fatti non sono andati troppo bene. Si provò con la “reunion” dei fratelli William e Harry alla celebrazione per la statua di Lady Diana, che lo scorso 1 luglio avrebbe festeggiato i suoi 60 anni. Si sperava che la toccante occasione potesse riavvicinare i due fratelli, ma così non è stato. Anche il tanto annunciato incontro tra Kate Middleton e Harry non avrebbe sortito particolari effetti.