Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset dopo 25 anni. Ora per lei è tempo di cominciare una nuova vita: prima tappa ritorno alle origini

Alessia Marcuzzi ha lasciato tutti a bocca aperta qualche giorno fa quando, una volta scaduto il suo contratto con Mediaset, ha scelto di non proseguire nell’azienda della famiglia Berlusconi e ha lasciato in sospeso qualsiasi decisione sul suo futuro.

Dopo 25 anni è in arrivo un cambiamento epocale nella vita della presentatrice televisiva, diventata famosa con Colpo di Fulmine ed il Festivalbar per poi condurre nelle ultime stagioni “Le Iene”. Sono in tanti a chiedersi dove sarà il futuro della Marcuzzi che però, per ora, non dà troppi indizi a chi le domanda cosa farà.

Del resto lo aveva ammesso lei stessa durante il post su Instagram in cui annunciava il suo divorzio da Mediaset: “Questa pandemia ha dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro per capire davvero chi siamo e chi vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono”. E quale modo migliore per ritrovarsi se non tornare alle proprie origini?

Alessia Marcuzzi si rilassa in Puglia nel paese di sua nonna materna

Non tutti sanno infatti che la Marcuzzi ha origini pugliesi: sua madre è nata a Roseto Valfortore, in provincia di Foggia. In questi giorni di meritata vacanza Alessia ha deciso di trascorrere un po’ di tempo nel paese di sua nonna Mela, in compagnia di sua figlia Mia (nata dalla relazione con Francesco Facchinetti).

“Mia non c’era mai stata ed è stato molto emozionante vederla giocare in libertà in questo posto magico”, ha detto la showgirl, che poi ha voluto anche ringraziare la sua famiglia ed il comune di Roseto per l’accoglienza.

“Sono stata un paio di giorni e ho ritrovato colori e sapori di quando ero piccolina“, ha scritto su Instagram la Marcuzzi, che nel video pubblicato è visibilmente sorridente, divertita e felice. Insomma, come tutti noi che nel momento del bisogno ci rifugiamo in un posto sicuro, anche Alessia non è da meno. E chissà che in questi momenti di svago non abbia maturato qualche decisione sul suo futuro.