Serena Autieri piange in diretta: il crollo dopo il tragico lutto

Serena Autieri non è stata in grado di controllare l’emozione durante l’ultima puntata di “Dedicato”. La conduttrice è scoppiata in lacrime

Serena Autieri, da qualche giorno, è tornata in tv balzando al timone di “Dedicato“, la nuova trasmissione mattutina in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 9.55. Il programma ha riscosso da subito un buon successo, visto che l’attrice napoletana è riuscita a farsi amare dal pubblico grazie anche alle sue performance canore.

Ma anche quando si è davanti alle telecamere molto spesso la commozione prende il sopravvento, soprattutto in momenti particolarmente delicati ed emozionanti. Serena, già qualche giorno fa, si era lasciata andare nel momento in cui stava ricordando Massimo Troisi, suo conterraneo scomparso qualche anno fa.

La situazione si è ripetuta quando la presentatrice si è sciolta parlando di Raffaella Carrà, venuta a mancare a causa di una malattia che l’ha stroncata in poco tempo.

Serena Autieri si commuove ricordando la Carrà: “Ci sentiamo più soli”

“Ci sono persone che fanno così parte della nostra vita che pensiamo ci saranno per sempre. Quando queste persone se ne vanno, ci sentiamo improvvisamente più soli”. Ha esordito così Serena, dedicando la puntata odierna di “Dedicato” al ricordo di Raffaella Carrà, aggiungendo poi: “In realtà proprio queste persone non se ne andranno mai”.

La Carrà è stata un simbolo di libertà, con le sue provocazioni ha contribuito a cambiare il mondo e soprattutto a rendere più indipendenti tutte le donne. Ecco perchè la Autieri, con gli occhi lucidi, non è riuscita a trattenere le lacrime mentre affermava:

“Quando Raffaella Carrà si vestiva in modo provocante, faceva sorridere e da quel momento potevano farlo tutte. Lei ci ha cambiate e ci ha liberate“.

La stessa presentatrice, proprio ieri quando aveva appreso la notizia della morte della Carrà, aveva pubblicato un lungo post su Instagram in cui raccontava di come tutta la redazione di “Dedicato” fosse rimasta colpita:

“Oggi pomeriggio durante la riunione con gli autori di Dedicato è piombato il gelo; a distanza di qualche ora continuo ad essere turbata per quello che rappresentavi per me e per tutti”. L’emozione, evidentemente, ha tirato un brutto scherzo alla partenopea che stamattina non ha potuto contenere le lacrime.