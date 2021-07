Carolina Marconi prosegue la sua battaglia contro il tumore. L’ex gieffina ha stupito ancora una volta tutti i suoi fan con un gesto estremo

Sono momenti davvero difficili per Carolina Marconi che, come saprete, sta affrontando la battaglia più complicata della sua vita: quella che la vede opposta alla malattia che l’ha colpita da un po’ di tempo, il tumore.

La showgirl, senza troppi giri di parole, qualche mese fa aveva annunciato tramite i suoi canali social di avere un cancro al seno e da quel momento in poi ha deciso di documentare tutti i dettagli del suo recupero e della sua terapia con il mondo intero.

Il dramma che ha colpito l’ex gieffina non ha lasciato indifferente il pubblico che non l’ha mai dimenticata e continua a supportarla in questa lotta davvero difficile. Del resto molti di noi hanno provato sulla propria pelle, o su quella di qualche caro, cosa significa questo brutto male. Proprio ieri Carolina ha preso una drastica decisione che ha lasciato i fan senza parole.

Carolina Marconi e la lotta al tumore: capelli a zero e via tutto – FOTO e VIDEO

La venezuelana, infatti, dopo aver deciso di accorciarsi i capelli successivamente al primo ciclo di chemioterapia, ha cambiato look ancora una volta. Stavolta l’ex concorrente del Grande Fratello non ha usato mezze misure e ha deciso di radersi completamente a zero.

Il tutto, come sempre, documentato da foto e video su Instagram. Eccola dunque mentre, armata di macchinetta, si taglia tutti i suoi splendidi capelli neri per rimanere con un look alla “Soldato Jane”. Lei stessa ha commentato così il momento: “Ho rasato i capelli da sola non ne potevo più…Vederli cadere e rasarli è stata una liberazione“.

C’è da dire che Carolina, nonostante i capelli rasati, non ha perso la sua bellezza ed il suo sorriso, come testimoniano anche i commenti ricevuti sui social. L’ex gieffina continua ad affrontare il tumore con tanta positività e ha scritto: “Questo percorso mi sta insegnando molto…dico sempre che non sono malata…non siamo malati…solo è una situazione da risolvere”.

La serata della Marconi è poi proseguita in allegria. Prima, con un turbante in testa, si è dedicata alla cucina e ha preparato una deliziosa paella di pesce. Poi, insieme ad amici e familiari, si è messa a seguire la partita dell’Italia esultando come tutti noi per l’approdo in finale degli azzurri. Davvero una guerriera, nulla da invidiare al “Soldato Jane” di Demi Moore.