Giulia De Lellis cambia tutto: l’incredibile annuncio dopo Love Island

Giulia De Lellis non si ferma più. Di strada ne ha fatta la giovane romana da quando si presentò come corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne: da quel momento per lei si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo e Giulia si è fatta apprezzare sempre di più.

Influencer seguitissima, ma sempre impegnata in tv, Giulia ha appena terminato la sua seconda esperienza come presentatrice di Love Island (la prima fu su Witty in compagnia della sua amica Gemma Galgani). Il programma era partito con un grandissimo seguito su Discovery+, mentre una volta passato in tv su Real Time ha visto crollare gli ascolti.

Nonostante tutto però per la De Lellis questa esperienza rappresenta un nuovo passo della sua carriera: l’influencer romana è ormai lanciatissima e ha parlato dei suoi prossimi progetti a “Tv sorrisi e canzoni”.

Giulia De Lellis tra presente e futuro: il suo sogno nel cassetto

“Mi vedo portata per questo ruolo, sinceramente. Lo desideravo tanto e credo che si veda che mi piace”. Ha detto così Giulia parlando di Love Island nella sua ultima intervista, in cui ha svelato anche che il momento più bello della giornata per lei erano le riunioni mattutine con gli autori di Love Island in cui riceveva tutti gli aggiornamenti su cosa era successo durante la notte.

Corteggiatrice, gieffina, scrittrice, presentatrice ed anche attrice nel film “Genitori vs Influencer” insieme a Fabio Volo. Sembra proprio che non manchi nulla nel curriculum della De Lellis, e invece qualcosa c’è.

La ragazza ha rivelato di avere ancora un grande sogno nel cassetto: “Il mio sogno è fare la cantante: continuo a prendere lezioni. E’ una passione di famiglia, abbiamo impianti di karaoke pazzeschi. Mi prendono tutti in giro ma io non mollo”. E voi che dite: riuscirà Giulia a coronare il suo desiderio?