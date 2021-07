A nessuno fa piacere pensare di essere uno dei segni più saputelli di tutto lo zodiaco, eppure la classifica parla chiaro. Non è che tu sei proprio in prima posizione?

Tutti conosciamo Pico De Paperis, uno dei personaggi più famosi e ricorrenti dell’universo Disney a Paperopoli.

Si tratta di uno dei paperi più intelligenti di tutto quell’universo, che ha numerosissime lauree ed è un vero esperto in… tutto!

Bene, anche se sicuramente non hai tutte le lauree di Pico De Paperis, possiamo comunque scoprire quanto e se sei un saputello che ha sempre qualcosa da dire a riguardo di ogni argomento.

Come? Ma grazie alla nostra classifica dell’oroscopo di oggi!

I segni più saputelli di tutto lo zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Siamo in clima di Europei e, per non farti mancare niente, tu sei in grado di fare un’analisi della partita e delle scelte degli allenatori di entrambi gli schieramenti ed avere sempre ragione.

Si parla di politica? Anche qui sei in grado di dire a tutti che cosa dovrebbero fare ed anche come.

- Advertisement -

Malattie e rimedi della nonna ma anche musica, letteratura e film: non c’è niente che tu non sappia o di cui tu non ti senta in grado di parlare.

Perché? Ma semplicemente perché sei uno dei segni più saputelli di tutto lo zodiaco!

LEGGI ANCHE –> Non hai paura di niente? Scopriamo se sei nella classifica dei segni più coraggiosi dello zodiaco

Scopriamo insieme la classifica delle prime cinque posizioni dei segni zodiacali di questa particolarissima classifica.

Allora, sei un saputello oppure no?

Leone: quinto posto

Il Leone è uno dei segni più “saputelli” di tutto lo zodiaco? La risposta è, ovviamente, sì. Questo segno, infatti, è decisamente arrogante quando si tratta di dare risposte o di cercare la soluzione ad un problema: pensa di avere tutte le carte giusta in tasca!

Spesso, però, il suo modo di fare lo fa decisamente sbagliare ed il Leone colleziona figure barbine che “scottano” veramente molto.

Il Leone è uno dei segni che pensa sempre di avere ragione perché si sente esperto di tutto: peccato che, però, spesso sbagli!

Bilancia: quarto posto

Il modo migliore per pulire una brocca? Come si stirano le camicie al meglio? Quanta acqua bisogna dare alle piante? La Bilancia è convinta di avere la risposta a tutte queste domande.

Se avete mai passato del tempo con lei, allora, sapete anche che la Bilancia è uno di quei segni che non accetta, assolutamente, che si possano fare le cose in maniera diversa da quella che vuole lei.

La Bilancia è decisamente uno dei segni più “saputelli” dello zodiaco: meglio fare attenzione quando si tratta di prendere delle decisioni. Cercherà sempre (e spesso ci riuscirà) di scavalcarvi!

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali peggiori da avere come colleghi di lavoro: non è che ci sei anche tu tra loro?

Acquario: terzo posto

Sul primo gradino del nostro podio dei segni più saputelli di tutto lo zodiaco, incontriamo anche i nati sotto il segno dell’Acquario.

Veramente difficile avere a che fare con loro soprattutto perché… spesso hanno ragione!

L’Acquario, infatti, è uno dei segni più “saputi” di tutto lo zodiaco, che ha sempre un consiglio od un suggerimento su quello che state facendo.

Magari si tratta del pranzo da portarvi a lavoro oppure di come si apre meglio la confezione dello stracchino.

Qualunque sia il caso, l’Acquario non vi lascerà stare fino a quando non avrete fatto come dice lui. Spesso i suoi consigli sono semplicemente perfetti: ma che rabbia doverglielo riconoscere!

Scorpione: secondo posto

Anche lo Scorpione si trova decisamente in alto nella classifica dei segni zodiacali più “saputelli” di tutto l’oroscopo.

Questo è un segno che mette al primo posto, sempre, la sua sconfinata (o almeno crede) conoscenza del mondo e capacità di prendere la decisione giusta.

Inutile cercare di nasconderlo. I nati sotto il segno dello Scorpione sono persone decisamente arroganti ed abituate a trovarsi in posizioni di comando.

Non è una sorpresa, quindi, che vogliano essere sempre al primo posto e che abbiano sempre qualcosa da dire riguardo quello che succede!

Questo è un segno che non vuole sentirsi dire dagli altri come si danno le cose: cerca sempre di dare la soluzione giusta e, proprio per questo, quando sbaglia si arrabbia enormemente.

Insomma, lo Scorpione è un saputello ma anche una persona decisamente aggressiva: meglio non dargli troppo contro e fargli credere che è lui a sapere tutto!

LEGGI ANCHE –> Sei anche tu uno dei segni più irritanti di tutto lo zodiaco? Dici di no, ma la verità è solo una: scopriamola insieme!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più saputelli di tutto lo zodiaco

Infine, sul gradino più importante del podio della classifica dei segni più saputelli di tutto lo zodiaco, non possiamo far altro che incontrare i nati sotto il segno della Vergine.

Questo segno, infatti, è decisamente uno dei più saputelli di tutto lo zodiaco: non ci piove sopra!

La Vergine è una persona che ha, quasi sempre, le sue idee su come dovrebbero essere fatte le cose e come dovrebbe girare il mondo.

Per loro non esiste il giusto o sbagliato ma esiste, solo, la loro maniera. E, guarda caso, la loro maniera è quella giusta!

Che si tratti di dare un parere su una questione oppure di affrontare un problema pratico, la Vergine non vuole sentire che cosa hanno da dire gli altri.

Farà sempre di testa sua, senza paura e senza problemi: anzi!

La Vergine farà in modo anche di farvi sentire come le sue idee e opinioni sono quelle più giuste e si trasformerà sempre in un vero e proprio tuttologo. Insomma, è impossibile non dare a loro il premio di più “saputelli” dell’oroscopo!