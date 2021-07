Tommaso massacra Valentina dopo Temptation island 2021: parole dure

Temptation Island, Tommaso su Vale dopo l’addio: “Neanche una lacrima, non è stata male”. Parole durissime dopo il primo addio sul resort

A Temptation Island è scoppiata la prima coppia. Addio a Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, noti per la loro notevole differenza di età. 40 anni lei, 21 lui. I due hanno lasciato il dating show perché si sono lasciati. Sono bastati pochi giorni per sancire l’insanabile rottura, dovuta agli atteggiamenti del ragazzo, finito tra le braccia della single Giulia. Un atteggiamento che, comprensibilmente, non è stato tollerato dalla donna.

Nel “falò” di confronto i due non hanno trovato una strada per ricucire e da lì la decisione di abbandonare il gioco. Il ragazzo, seppur con dei modi non proprio gentili, aveva sostanzialmente chiesto una seconda possibilità, che la donna – tuttavia – non ha deciso di concedere. Successivamente alla chiusura della puntata ci sono stati sfoghi incrociati da parte di entrambi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

- Advertisement -

Leggi anche – Valentina di Temptation Island 2021: chi è il marito che amava prima di Tommaso. Il motivo dell’addio

Temptation Island, il burrascoso addio tra Tommaso e Valentina: parole pesanti

Nonostante il ragazzo abbia concretamente tradito l’ormai ex compagna, ha poi accusato la donna di essere stata insensibile di fronte ai suoi atteggiamenti. In sostanza Tommaso si aspettava una reazione furente, con lacrime e rabbia, e non una fredda decisione di mettere fine alla relazione sin dal primo giorno molto discussa. Pesa (pesava?) la grande differenza di età tra i due, che sono perfino finiti nel mirino dei social perché alcuni indizi facevano pensare a una storia non del tutto “vera”.

Leggi anche – Temptation Island: rivelazione shock su una coppia. Bugie alla redazione?

In ogni caso, il tutto è naufragato già: dopo il falò la donna ha lasciato la Sardegna, e lo stesso ha fatto il ragazzo. Chi pensava che potesse nascere una relazione tra lui e la single Giulia si è sbagliato. Lei stessa ha chiarito che non ha intenzione di intraprendere storie. Si chiude quindi il sipario sulla coppia romana, la più discussa è anche quella finita prima di tutte nel vortice delle tentazioni.