Uomini e Donne, la coppia più amata dice addio. Fan increduli

Uomini e Donne, fortunato programma di Maria De Filippi, continua a regalare forti emozioni. Amore, accuse e scuse, non mancano nel salotto più chiacchierato d’Italia, ma è successo molto di più.

Uomini e Donne ha raccontato la storia di Alessandro Bizziato e Stefania Montu del Trono Over. Sono stati i protagonisti indiscussi di una storia da favola. Romanticismo e buoni propositi non mancavano dentro la coppia, tanto che gli stessi recentemente avevano fatto visita a Maria per dichiarare quanto tutto andasse a gonfie vele.

Uomini e Donne li fa incontrare ed anche sposare, come nel caso del concorrente che a causa di un gravissimo tumore ha dovuto rimandare, ma in quello dei diretti interessati non è andata cosi. Infatti, alla prima difficoltà il castello d’amore, forse di sabbia, è crollato! Da divisore è stata la distanza tra i due, che per motivi di lavoro li ha separati dal 23 giugno, data dalla quale Alessandro è a Riccione per lavoro.

Uomini e Donne, tutti i retroscena della coppia: non è oro ciò che luccica!

Uomini e Donne, format padrone del primo pomeriggio televisivo, accompagna i telespettatori con le storie di coppie di innamorati che fanno sognare, e non solo, ultimamente fa molto discutere l’allontanamento di Tina Cipollari, sarà un addio? In ogni caso, il problema di come gestire il rapporto subentra all’uscita dal programma: Alessandro e Stefania si sono lasciati. La distanza è stata più forte di loro, ma è Stefania a rilasciare dichiarazioni che le causano dell’amaro in bocca. Secondo la stessa il reale motivo è stato che: Alessandro si era stancato, ed ha usato come scusa il mal funzionamento del telefono.

Ai tempi di Uomini e Donne mai si sarebbe pensato che per così poco la coppia sarebbe scoppiata, ma dietro ci sono dichiarazioni pesanti. Stefania nella sua pagina di Instagram posta una foto che li ritrae, annunciando la rottura. In seguito, accusa le azioni dell’ex fidanzato, affermando che a causa della rottura del telefono, non ha partecipato né al compleanno della fidanzata e né ha dormito con lei.

Le parole d’amore non bastano se poi non vengono mantenute! Questo è ciò che dichiara la stessa Stefania, insinuando di essere stata presa in giro dell’ex compagno che dietro una banale scusa si è sempre fatto sentire meno, dando il colpo di grazia alla loro storia!