Laura Chiatti, attrice di successo, inorgoglisce il panorama cinematografico italiano. Fama e vita quotidiana, a volte, sono difficili da gestire, ecco che si lascia andare in una emozionante dichiarazione.

Laura Chiatti, attrice e modella italiana, continua la sua scalata per il successo. Essere sempre al top non è facile, soprattutto nell’epoca del digitale, periodo nel quale il cinema sta vivendo un profondo scivolone. Una caduta che allontana sempre di più i giovani dalle cinematografia d’autore italiana, quella dei grandi che nel passato, fino ad oggi, rendono il nostro Paese, la punta di diamante del settore.

Laura riesce comunque, come dimostrano le ultime dichiarazioni fatte , a far appassionare il suo amato pubblico ai personaggi che interpreta, rivelandosi un’attrice con grandi capacità.

Laura Chiatti sposata con un altro grandissimo talento, Marco Bocci, ha costruito una meravigliosa famiglia. Figli e lavoro, non solo per chi svolge comuni professioni, ma anche per artisti come i due attori, non sempre si riescono a far conciliare. Recitare è una professione altamente soddisfacente, ma il prezzo da pagare a volte è caro. Troppo poco tempo per riuscire a seguire i figli per come si vorrebbe.

- Advertisement -

Laura Chiatti, nel momento in cui è diventata mamma, ha scelto di mettere un po’ da parte la carriera dedicandosi totalmente ai suoi bambini e scegliendo progetti cinematografici che le permettano di cnciliare vita privata e professionale.



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Laura Chiatti, bellissima e raggiante, riesce a zittire tutti gli haters

Laura Chiatti fa una struggente dichiarazione

Laura Chiatti, attrice e mamma, non può che, al di là del successo che la tiene impegnata, non solo al cinema, ma anche in programmi tv, vivere tutti i comuni problemi della gente normale. In scena, una professionista che non teme niente e nessuno e in casa una madre alle prese con il problema del tempo che passa.

Laura, in un recente post sul suo account personale di Instagram, si lascia andare in una struggente dedica che certamente non passa inosservata ai colleghi e ai fan che subito le mandano messaggi e postano commenti di supporto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Laura Chiatti è bellissima, ma anche lei ha vissuti dei disagi per il suo aspetto

Laura Chiatti scrive nel post “Dalla mia pancia non sei mai andato via” al figlio Pablo che oggi compie gli anni. La notizia di un compleanno è sempre un lieto evento, forse è più difficile da affrontare per una madre che ama il proprio figlio in modo così viscerale, da sentirlo sempre con sé, come se fosse ancora in pancia. Ecco il post:

Laura Chiatti ama la propria famiglia, infatti non poteva non dedicare un post sul suo account personale per condividere con tutto il mondo l’affetto per il figlio. Allo scorrere del tempo non si può dire di no, ma ancor di più all’amore, al quale non si può rinunciare, mai.