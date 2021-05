“Ci vediamo stasera” Laura Chiatti e l’appuntamento speciale: l’attrice sarà ospite speciale di Pio e Amedeo a “Felicissima Sera”

Laura Chiatti ha dato appuntamento a tutti i suoi fan: l’attrice romana sarà ospite di Pio e Amedeo nella puntata di stasera, venerdì 30 aprile, di “Felicissima Sera” in onda su Canale 5. L’artista ha pubblicato un post social su Instagram per annunciare la sua partecipazione al popolare programma, che stasera andrà in onda con l’ultima puntata. Tutti pronti, quindi, su Canale 5 per la trasmissione in prima serata. Negli ultimi mesi l’interpete ha dovuto fare fronte contro “un’orda” di haters che l’hanno criticata perché diventata eccessivamente magra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Leggi anche – Laura Chiatti racconta il suo disagio: “Il seno piccolo era un’ossessione”

Laura Chiatti ospite da Pio e Amedeo a “Felicissima Sera”

- Advertisement -

Attacchi che l’attrice ha respinto con classe, evitando polemiche. Laura Chiatti, 39 anni, è sposata dal 2014 con Marco Bocci. I due hanno avuto due figli, Enea e Pablo. Oltre al lavoro, la donna si dedica anche alla famiglia, riuscendo a dividersi tra gli impegni professionali e quelli legati alla casa e ai suoi affetti. Stasera, quindi, l’artista sarà ospite di Pio e Amedeo. Un vero e proprio promemoria per tutti i suoi tanti ammiratori. L’ultimo film dell’attrice romana è “Addio al Nubilato”, trasmesso a partire dal mese di febbraio su Amazon Prime.