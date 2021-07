Incredibile ritrovamento vicino casa di Harry e Meghan

Ancora polemiche intorno ad Harry e Meghan. L’ultimo caso scottante riguarda un cadavere trovato a pochi metri dalla loro villa in California

Harry e Meghan hanno da tempo lasciato l’Inghilterra. Ormai i due ex reali vivono in California, nella contea di Santa Barbara. Hanno una villa nella zona di Montecito che vale decine di milioni di dollari. La loro nuova abitazione è diventata famosa nelle ultime settimane anche per un fatto di cronaca.

A fine maggio, infatti, è stato trovato un cadavere a pochi metri dalla villa dove risiedono Harry e Meghan. Secondo quanto riportato dallo sceriffo di Santa Barbara, i resti sono stati trovati lo scorso 24 maggio su una strada confinante con quella dove abitano i due ex reali. Pare che il cadavere sia di una persona appartenente ad una tribù locale.

Vediamo insieme i dettagli di questa vicenda.

Il cadavere ritrovato vicino casa di Harry e Meghan

Come abbiamo già detto, lo scorso 24 maggio è stato ritrovato un cadavere nei pressi della villa californiana nella quale vivono il principe Harry e sua moglie, Meghan Markle. L’ex reale britannico e l’ex attrice statunitense risiedono lì da alcuni mesi e pare proprio che siano delle calamite per vicende da prima pagina.

Anche se stavolta la vicenda non li riguarda in prima persona. Lo sceriffo di Santa Barbara ha fatto sapere attraverso il suo portavoce di aver incaricato un antropologo forense per indagare sulle origini dei resti ritrovati alcune settimane fa. Il cadavere è stato scoperto durante la costruzione di alcuni edifici in zona.

Secondo quanto riportato dai primi rapporti, pare che i resti umani siano stati trovati a circa un metro di profondità e potrebbero appartenere ad una persona del popolo Chumash. In questi giorni ci sono stati i primi contatti tra le autorità locali e le popolazioni di nativi americani per provare a ricostruire quanto accaduto.

I membri superstiti di questa tribù sono circa cinquemila. Si tratta di un popolo che vive in quella zona da circa 11 mila anni. Negli ultimi giorni, la tribù del popolo Chumash ha accusato tutti coloro che vivono nella zona di Montecito, compresi Harry e Meghan, di utilizzare l’acqua delle sorgenti locali per irrigare i propri giardini.

Le dichiarazioni sul Commonwealth

Il principe Harry e sua moglie, Meghan Markle hanno rilasciato diverse dichiarazioni da quando sono andati a vivere negli Stati Uniti d’America. Una di queste riguarda il Commonwealth. Il Commonwealth è un’organizzazione che coinvolge 54 stati indipendenti che in passato appartenevano all’impero britannico.

Here’s a beautiful picture of Harry and Meghan. ❤ pic.twitter.com/ALgoAdRxwk — The Duke and Duchess of Sussex (@PHarry_Meghan) May 17, 2021

Nel corso di una videochiamata con i giovani leader del Queen’s Commonwealth Trust, Harry ha affermato che “il Commonwealth deve seguire altri che hanno riconosciuto il passato e stanno cercando di correggere gli errori fatti”. Sono dichiarazioni che hanno fatto discutere molto in Gran Bretagna.

Queste parole, infatti, sembrano un vero e proprio attacco all’impero britannico e di sicuro non sono piaciute alla Casa Reale inglese. Queste parole difficilmente potranno riavvicinare i duchi di Sussex con i loro parenti britannici, anzi. È probabile che queste dichiarazioni possano ulteriormente aumentare le tensioni (e la situazione è già molto delicata) tra la coppia residente in California e la Royal Family.